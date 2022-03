Rossgram, l'alternative des autorités russes à Instagram

L’accès à Instagram est totalement bloqué pour plus de 80 millions d’utilisateurs russes. Rossgram, le clone d'Instagram, devrait être lancé ce 28 mars, a annoncé le Kremlin.

La copie russe d’Instagram s’inscrit de longue date dans cette volonté des autorités de Moscou d’imiter les sites américains et les grandes plateformes occidentales du Web social. VKontakte, par exemple, est la copie conforme de Facebook, tout comme Yappy qui contrefait depuis peu le réseau chinois TikTok. C’est aussi le cas de RuTube, la version russe de YouTube, la plateforme de diffusion vidéo appartenant à Google. La modération sur ces réseaux sociaux est quasiment inexistante avec un filtrage systématique des contenus pour les internautes. L’objectif des autorités russes avec ces imitations est d’exercer un contrôle absolu sur les sujets que pourrait consulter en ligne sa population.

Les créateurs de Rossgram vantent à grand renfort de publicité le lancement du nouveau réseau social : « Ne vous inquiétez pas, rien ne changera et vous ne perdrez pas de temps à rechercher les bons boutons, l'interface est simple et compréhensible de tous », écrivent-ils sur la page d’accueil du site officiel de cette pâle copie d’Instagram. Elle risque cependant d’être largement boudée, comme c’est le cas de toutes les plateformes Web qui ont été lancées précédemment sous la pression des autorités russes, nous rappelle Bernard Benhamou, Secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté Numérique.

« Les autorités Russes ont peut-être considéré que le blocage d’Instagram était difficile à supporter pour les internautes. C’est la raison pour laquelle elles ont créé une alternative à cette application. Mais on ignore quel sera le succès à brève échéance de ce clone d’Instagram, peut être que sur le long terme, comme on le constate dans d’autres pays, notamment en Chine, cette initiative deviendra crédible et durable. Mais pour l’instant, on a plutôt l’impression que cette copie a été réalisée dans l’urgence. Cette démarche précipitée nous rappelle celle d’un certain président américain empressé de créer son propre réseau social avec le succès modéré qui va avec ce genre d’entreprise. Actuellement, la façon la plus répandue en Russie pour contourner les mesures de censure est de passer par un VPN. Cependant, vu l’état des sanctions, en particulier en termes de paiement et de transaction en ligne dont disposent les internautes du pays pour acquérir des programmes VPN vraiment efficaces, il n’est pas certain que les citoyens russes puissent encore longtemps régler un abonnement à ces logiciels de contournement aux fournisseurs occidentaux. »

Depuis l’invasion de l’Ukraine, les téléchargements de VPN, ces logiciels qui permettent à leurs usagers de masquer leur adresse internet et leur localisation en se connectant directement à un serveur informatique situé hors du territoire, ont explosé en Russie. Les Russes peuvent ainsi accéder aux sites et aux réseaux sociaux qui seraient bloqués dans leur pays. Selon le site top10VPN, la demande pour ces systèmes de contournement aurait augmenté de 2 000 % en Russie depuis l’invasion de l’Ukraine.

En revanche, si l’utilisation de ce type logiciel est toujours autorisée, consulter des contenus bloqués est considéré par la loi, comme illégal. Et afin d’endiguer la vague des téléchargements de VPN, l’agence de régulation des télécoms russes a décidé de restreindre l’accès aux boutiques en ligne de plusieurs fournisseurs de ces applications, qui permettent trop facilement de contourner la censure imposée par l’État.

