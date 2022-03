Royaume-Uni: l’inflation grimpe à 6,2%, du jamais vu depuis 30 ans

Le gouvernement réduit de 5 centimes par litre ses taxes sur l’essence, à partir de ce mercredi soir et pour un an. Une mesure qui devrait réduire de quelque 3 livres sterling le coût d’un plein d’essence.

Au Royaume-Uni, l’inflation continue de galoper avec une hausse de 6,2% en un an, selon les chiffres tombés ce mercredi, du jamais vu depuis 30 ans. Le gouvernement présentait à la mi-journée son bilan au milieu de l’année budgétaire. Les Britanniques espéraient des mesures pour atténuer la hausse du coût de la vie, mais ce sont des mesures a minima.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin

Rishi Sunak a présenté principalement deux mesures pour aider les Britanniques à faire face au coût de la vie. À la pompe, déjà, le gouvernement réduit de 5 centimes par litre ses taxes sur l’essence, à partir de mercredi soir et pour un an. Une mesure qui devrait réduire de quelque 3 livres sterling, environ 5 euros, le coût d’un plein d’essence et bénéficiera principalement aux propriétaires de grosses voitures.

Ensuite, sur les fiches de paie, Rishi Sunak refuse de reporter la hausse des cotisations sociales, prévue au 1er avril. « Notre système de santé a besoin de ces financements », a justifié le Chancelier de l’Échiquier. Mais il relève le seuil au-delà duquel les employés deviennent imposables, ce qui devrait compenser la hausse fiscale pour 70% des employés. C’est une surprise, mais qui ne suffira pas à totalement contrebalancer la hausse générale des prix.

Bien que les recettes fiscales aient dépassé les estimations en 2021, Rishi Sunak a refusé d’utiliser toute sa latitude, en raison des incertitudes liées en grande partie à la guerre en Ukraine. Londres a revu à la baisse ses prévisions de croissance à 3,8% et l’inflation pourrait atteindre 7,4% cette année.

►À lire: Ukraine: l’UE met l’embargo total sur le pétrole russe à nouveau sur la table des sanctions

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne