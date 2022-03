Sécurité alimentaire: pour Oxfam France, l'Union européenne oublie les pays vulnérables

Avant la présentation ce mercredi de la « feuille de route » de l’Union européenne sur la stratégie agroalimentaire de l'Europe, la Commission européenne a soumis, lundi 21 mars, plusieurs propositions pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine sur les marchés agricoles. Mais pour Oxfam France, cela ne résout pas le problème des pays les plus vulnérables notamment d’Afrique.

Les conséquences de la guerre en Ukraine se font déjà sentir dans le monde agricole, avec une flambée des prix des matières premières comme le blé, le soja, le colza et le maïs, mais aussi des engrais et du pétrole.

Pour tenter d’atténuer le choc, la Commission européenne a avancé plusieurs propositions pour la stratégie agroalimentaire de l’Europe, qui tournent autour de l'idée de débloquer des fonds pour les agriculteurs et de produire davantage pour gagner une plus grande indépendance alimentaire vis-à-vis des marchés de céréales notamment.

Il y a un enjeu à moyen terme de s’assurer de la capacité des pays les plus vulnérables à s’approvisionner La réaction de Guillaume Compans d'Oxfam France aux propositions de la Commission Anne Verdaguer

Pour Guillaume Compans, chargé de campagne agriculture et sécurité alimentaire chez Oxfam France, considère que ce n’est pas la priorité : « le plus prioritaire de notre point de vue, c’est avant tout d’abonder par exemple les appels à financement du Programme alimentaire mondial [PAM] pour l’Afrique de l’Est ou la région du Sahel qui font face à des crises alimentaires qui vont être accentuées par les répercussions de la situation en Ukraine. Ensuite, effectivement, il y a un enjeu à moyen terme de s’assurer de la capacité des pays les plus vulnérables à s’approvisionner ».

