Un mois de guerre en Ukraine: «Un bilan extrêmement négatif» pour l’armée russe

L’Ukraine affirme avoir pu partiellement stoppée l'avancée russe. L’armée ukrainienne et les forces de défense territoriale ont mené plusieurs contre-offensives, notamment dans les faubourgs de Kiev. Un mois après le début de l’invasion russe en Ukraine, les experts militaires occidentaux croient déceler de plus en plus de signes qui démontreraient la situation précaire de l’armée russe sur le terrain. Vincent Tourret en fait partie. Il est chargé de recherches à la Fondation pour la recherche stratégique.

RFI : Après un mois de combats en Ukraine, quel est le bilan pour les troupes russes ?

Vincent Tourret : C’est un bilan qui est extrêmement négatif pour elles, parce qu’elles n’ont atteint aucun de leurs objectifs de campagne : aucune grande ville ukrainienne n’est tombée, à part Kherson. La capitale, Kiev, tient toujours. Elle n’est toujours pas encerclée. Le gouvernement ukrainien continue d’assurer la représentation de son pays à l’étranger, d’obtenir des soutiens internationaux et continue de commander avec efficacité ses troupes dans la défense de son pays.

Les forces russes se retrouvent aujourd’hui aux prises de ses défaillances logistiques, de sa désorganisation au sol mais aussi au niveau de son commandement. On voit finalement les effets d’une campagne qui a été brouillonne. Les Russes se sont eux-mêmes neutralisés en s’engageant très maladroitement dans cette invasion.

Les forces armées russes ont essuyé des pertes matérielles mais aussi des pertes humaines. L’état-major russe dispose-t-il de suffisamment d’effectifs pour remplacer les soldats morts ou blessés ?

À mon avis il y a deux éléments de réponse : premièrement il faut considérer le nombre d’effectifs humains dont les Russes disposent pour conquérir les villes ukrainiennes. Aujourd’hui, le nombre de 130 000 hommes engagés, surtout avec les pertes engagées qui tournent autour de 10%, est très insuffisant pour assurer les sièges et la conquête d’autant de villes. Ils ne peuvent pas encercler Kiev, Kharkov ou d’autres villes et en même temps assurer le siège de Marioupol par exemple. Et deuxièmement l’armée russe n’a pas de réserve opérationnelle. Elle n’a pas de deuxième échelon. C’est-à-dire qu’elle a engagé le meilleur de ses troupes, le gros de ses troupes et que sans mobilisation de moyens supplémentaires en Russie, sans engagement de nouveaux conscrits et de nouveaux soldats elle ne pourra pas atteindre ses objectifs.

Plusieurs experts internationaux, dont vous faites partie, Vincent Tourret, parlent aujourd’hui d’un « point culminant » ou d’un « point de bascule » pour l’armée russe. Qu’est-ce que cela signifie exactement ?

Le concept de « point culminant » est un vieux concept militaire mais qui fait toujours ses preuves. Dans l’offensive, mais aussi dans la défensive, si vous ne prenez pas garde, vous pouvez dépasser l’optimum de votre efficacité. C’est-à-dire que si vous ne changez pas de stratégie, si vous continuer d’utiliser les mêmes moyens vous allez avoir des revenus décroissants, vous allez vous piéger par la dynamique qui vous est défavorable ou qui va devenir défavorable. Dans le cas de la guerre en Ukraine, les Russes ont engagé leur potentiel offensif. Ce potentiel a été très mal engagé. Et aujourd’hui, s’ils ne font pas de pause opérationnelle – ce qu’ils ont l’air de faire justement pour se réarticuler et se réorganiser – ils risquent de se rendre extrêmement vulnérables face aux contre-offensives ukrainiennes. Et ils risquent donc de se déstabiliser.

On a pu constater que les Ukrainiens résistent sur plusieurs points stratégiques. Mais peuvent-ils mener de véritables contre-offensives ?

Depuis le début du conflit on observe que les Ukrainiens mènent une défense qui est admirable, qui est très intelligente, très agile. Ils déplacent et concentrent très bien leurs forces. Auparavant déjà, les Ukrainiens avaient mené des contre-offensives qui étaient d’une ampleur limitée, qui étaient tactiques, comme on a pu l’observer notamment sur les abords de Kharkov ou de Kiev où les Ukrainiens ont essayé de dégager les approches de leurs villes pour ne pas se faire encercler. Depuis quelques jours, nous observons des contre-offensives de plus grande ampleur de la part des Ukrainiens. Et cela montre qu’ils ont bien conscience que les Russes sont dans une situation très vulnérable. Pour les Ukrainiens c’est probablement le moment le plus favorable pour essayer de contre-attaquer et de reprendre du terrain perdu.

Les Ukrainiens ont-ils une chance de réussir ?

Les Ukrainiens sont sous une forte pression de reconquête. Ils ne peuvent pas rester sur un simple statu quo. Les troupes russes sont toujours en Ukraine. Une stagnation du conflit, avec des villes ukrainiennes qui seraient à la merci des tirs d’artilleries russes et qui sont aujourd’hui bombardées massivement par les Russes, ce n’est pas soutenable. Donc les Ukrainiens sont sous pression pour reprendre ces territoires. Cette pression est d’autant plus importante que leur capacité de reconquête joue un rôle capital dans la poursuite des négociations avec la Russie. Le gouvernement ukrainien sait que s’il veut faire valoir ses revendications auprès du pouvoir russe, pour être pris au sérieux, il faut qu’il puisse montrer non seulement que l’armée ukrainienne peut stopper l’avancée des forces russe mais qu’elle peut aussi leur infliger des défaites vraiment importantes, décisives. Le risque que nous percevons c’est que la supériorité nette des Russes demeure sur tout le segment lourd, comme l’aviation, les missiles, l’artillerie. En terme de puissance de feu, les Russes devancent largement les Ukrainiens.

En défense, les Ukrainiens peuvent se disperser, ils connaissent le terrain. Ils peuvent donc compenser leur infériorité technologique ou quantitative et qualitative par le terrain, leur détermination, leur intelligence et leur agilité. En revanche, quand ils passent dans la position de la contre-offensive ils doivent prendre des risques beaucoup plus importants. À leur tour ils deviennent plus vulnérables à des contre-frappes de la part des Russes. Il y a donc un vrai risque que l’armée ukrainienne épuise ses forces avec des contre-offensives trop importantes. Et pourtant, effectivement, les Ukrainiens savent que c’est un moment favorable pour les contre-offensives parce que les Russes sont désorganisés, ils ont de gros problèmes. Donc c’est peut-être le moment de les exploiter. Mais il faut rester prudent, parce que les forces ukrainiennes, elles aussi, se sont usées au combat. Et il ne faudrait pas qu’elles aussi dispersent leurs moyens.

Dans ce contexte à quoi pourrait ressembler la fin du conflit ?

Toute résolution rapide de ce conflit a disparu depuis longtemps. Aujourd’hui, on va vers une intensification du conflit. Il y a aura des violences de plus en plus importantes. Mais sur la conclusion de la guerre je ne préfère rien dire. Ce serait vraiment imprudent.

