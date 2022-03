Le gouvernement russe encadre les activités de la jeunesse

Toutes les activités extra-scolaires qui feront appel à des fonds publics russes devront désormais rendre compte du contenu de leurs programmes.

Avec notre correspondante à Moscou, Anissa el Jabri

Au printemps dernier, la nouvelle loi avait soulevé un immense tollé et une pétition signée du célèbre astrophysicien Sergueï Popov habitué des conférences, avait fait beaucoup de bruit. Le ministère de l'Éducation avait décidé d’encadrer les activités dites « éducatives » en dehors de l'école. Adultes ou mineurs ? Visites de musée, de bibliothèque ou activités de mouvement de jeunesse ? Qui était concerné ? Le texte était vague.

En revanche, il introduisait une limite sérieuse : toute activité devait solliciter une approbation officielle et l’autorisation devait être déposée au plus tard 30 jours avant le début de l'évènement. Aujourd’hui c’est plus clair : on parle uniquement des mineurs. En revanche, le ministère de l'Éducation va vérifier la conformité avec les lois en vigueur de toute activité financée par des fonds publics, soit la quasi-majorité d’entre elles. Et entre temps, les lois encadrant la liberté d'expression se sont multipliées.

La procédure d'examen de la conformité des activités n’a pas encore été précisée.

