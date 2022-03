Ukraine: Emmanuel Macron annonce une initiative européenne pour pallier la pénurie de céréales

Le président français Emmanuel Macron s’exprime lors d’une conférence de presse, après un sommet extraordinaire de l’Otan et une réunion du Groupe des Sept, au siège de l’OTAN à Bruxelles, le jeudi 24 mars 2022. AP - Thibault Camus

À l'issue du G7 à Bruxelles, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une initiative européenne pour tenter de pallier la pénurie de céréales qui se profile en Afrique et au Moyen-Orient à cause de la guerre en Ukraine. La Russie et l’Ukraine figurent parmi les principaux producteurs de blé et de céréales au monde. Il s'agit de mettre en place un système de solidarité.