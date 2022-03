À la Une: quand l’Otan bombardait la Yougoslavie

Publicité Lire la suite

Le 24 mars 1999, l’Otan commençait une campagne de bombardements aériens de la Yougoslavie. Début avril, des bombes tombaient « par erreur » sur le centre d’Aleksinac, faisant quinze victimes civiles. Une « bavure » sur laquelle il n’y a jamais eu d’enquête. Reportage.

« Il y a deux décennies, toute l’Europe était contre nous, et les mêmes sont aujourd'hui contre la Russie. C’est pourquoi il faut soutenir nos frères. » En Serbie, l’extrême droite a défilé jeudi soir dans le centre de Belgrade en soutien à la Russie, au jour anniversaire du début des frappes de l’Otan contre la Serbie, le 24 mars 1999. Quelques jours plus tôt, les diasporas russe, ukrainienne et biélorusse de Serbie défilaient à Belgrade contre la guerre en Ukraine. 500 manifestants étaient au rendez-vous, mais pas beaucoup de Serbes, sauf les Femmes en noir.

Le « précédent » du Kosovo au centre de la rhétorique du Kremlin

C’est une référence constante dans la rhétorique du Kremlin. En 1999, l’Otan aurait violé les règles du droit international en bombardant la Yougoslavie. Depuis, Moscou utilise toujours le « précédent » du Kosovo pour justifier ses guerres dans le Caucase ou en Ukraine. Décryptage.

L’Otan va encore renforcer son flanc oriental en déployant 40 000 soldats supplémentaires en Bulgarie, Hongrie, Roumanie et Slovaquie, dont quatre « groupes de combat » multinationaux. La France devrait avoir le commandement du groupement en Roumanie.

Moscou dénonce « l’intensification des discriminations contre les compatriotes et citoyens russes » en Moldavie, des éléments de langage similaires à ceux utilisés en Ukraine. Une opération d’intox visant à semer le trouble et répandre la peur, alors que l’opinion moldave est divisée sur la guerre en Ukraine.

Processus électoraux bloqués pour les Serbes du Kosovo et en Bosnie-Herzégovine

Au nom de la « souveraineté » du Kosovo, le gouvernement d'Albin Kurti refuse d'ouvrir des bureaux de vote sur le territoire kosovar pour les élections serbes du 3 avril tant que Belgrade n'en aura pas fait la demande officielle à Pristina. En réponse, les Serbes menacent de quitter toutes les institutions kosovares.

Après neuf mois de négociations menées avec la médiation de l’Union européenne et des États-Unis, c'est l'échec : aucun accord n’a été trouvé entre les dirigeants bosniaque, croate et serbe sur la réforme de la loi électorale en Bosnie-Herzégovine. Pour les nationalistes croates du HDZ, « aucune condition n’est remplie pour la tenue des élections générales d’octobre prochain ».

Jeu de dupe en Bulgarie

En Bulgarie, l’ancien Premier ministre Boïko Borissov et deux de ses proches ont été arrêtés le 18 mars pour corruption, avant d’être relâchés dès le lendemain sans qu’aucune charge ne soit retenue contre eux. Un épisode qui illustre la guerre que se livrent le Parquet et le nouveau gouvernement bulgare. Décryptage.

« Punis-moi comme un enfant, sauve-moi comme une femme », « Frappe-moi fort pour que ça fasse mal », « Marche-moi dessus pour mon bien »... Une vidéo fait le buzz dans les Balkans : le montage en 11 minutes et 45 secondes de 36 hits des quatre dernières décennies titré « Violences contre les femmes dans les chansons de chez nous ». La banalisation des discours masculinistes dans la pop balkanique révèle le retour en puissance du conservatisme.

