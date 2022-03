[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: le Brésil « opposé » à l'exclusion de la Russie du G20

Le président brésilien Jair Bolsonaro et son homologue russe Vladimir Poutine au Kremlin. Le 16 février 2022.posaram para fotos durante declaração à imprensa após o encontro no Kremlin

Au 30e jour de l'invasion russe en Ukraine, 4,3 millions d'enfants ukrainiens ont été déplacés. Trois sommets (G7, Otan, Conseil européen) ont eu lieu à Bruxelles et les pays occidentaux membres de l'Otan ont consolidé l'arsenal de mesures contre la Russie. Les forces russes assiègent toujours la grande ville portuaire du sud, Marioupol. Ce vendredi, le président américain Joe Biden se rendra en Pologne, pendant ce temps, le Brésil apporte un soutien à la Russie.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Plus de la moitié des enfants ukrainiens ont été déplacés après un mois de guerre, soit 4,3 millions d'enfants, d'après l'ONU. 10 millions d'Ukrainiens ont fui leur foyer.

► Ce jeudi, États européens et nord-américains se sont réunis à Bruxelles en présence de Joe Biden pour trois sommets : celui de l'Otan le matin et ceux du G7 et du Conseil européen dans l'après-midi.

► L'Otan envoie des renforts dans quatre pays de l'Est de l'Europe. Les dirigeants mettent en garde la Russie contre toute tentation d'utiliser des armes chimiques, et la Chine contre tout soutien militaire ou économique.

► Les sanctions continuent de se durcir contre la Russie. Les Occidentaux veulent empêcher la Russie d'utiliser ses réserves d'or, et la Douma, la chambre basse de Russie, ses membres et des industries de défense sont visées par des sanctions américaines.

► Les troupes russes tentent toujours, sans succès, d'encercler Kiev. Les bombardements se poursuivent sur de nombreuses villes ukrainiennes, comme Kharkiv, Marioupol, Odessa, Mykolaïv, sans avancée stratégique majeure.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

00h50: Les économies mondiales victimes de la guerre selon l'ONU

Une croissance plus lente, plus inégale et plus fragile en 2022. Le pronostic, pas vraiment réjouissant, vient de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement. En cause, bien sûr : la guerre en Ukraine qui va affaiblir les économies émergentes et pourrait, en bout de course, attiser des révoltes, explique notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche.

► À lire : La guerre en Ukraine va affaiblir les économies mondiales selon l'ONU

00h15 : Le Brésil « clairement opposé » à l'exclusion de la Russie du G20

Le ministre brésilien des Affaires étrangères a indiqué jeudi que le gouvernement du président Jair Bolsonaro était « clairement opposé » à l'idée d'exclure la Russie du G20, comme suggéré notamment par les Etats-Unis. « Nous avons vu l'émergence d'initiatives dans divers organismes internationaux visant à expulser la Russie de ces entités ou à suspendre sa participation. Le Brésil s'y est clairement opposé (...) conformément à notre position traditionnelle en faveur du multilatéralisme et du droit international », a déclaré Carlos França devant le Sénat lors d'un débat sur les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

00h01: Joe Biden se rend en Pologne ce vendredi

La Pologne, pays frontalier, accueille plus de la moitié des réfugiés ukrainiens. Et dans les rues de Varsovie, on attend plus de l’allié américain.

Reportage de Simon Rozé à Varsovie

