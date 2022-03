Les marches pour le climat reprennent en Suède après l'arrêt dû au Covid-19

Des marches pour le climat ont été organisées ce vendredi dans le monde entier, et notamment en Suède, d’où ce mouvement est parti en 2018, avec Greta Thunberg et son réseau Fridays for Future.

Avec notre correspondant à Stockholm, Frédéric Faux

Des mots creux, et encore plus de discours, ne vont pas sauver le climat… Après le Covid-19, les manifestations pour le climat ont fait leur grand retour à Stockholm, avec Greta Thunberg. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues de la capitale suédoise pour tenter de remettre ce sujet sur le devant de la scène.

Pas simple, avec une pandémie qui a touché le monde entier, et une guerre qui sidère l’Europe. Mais Alda et Fabian, deux lycéens engagés depuis le premier jour, veulent y croire : « Il faut traiter toutes ces crises ensemble, on ne doit pas privilégier l’une ou l’autre. Le climat, la pandémie et la guerre sont connectés. De la même façon, les pandémies deviennent plus fréquentes quand on empiète sur la nature et qu’on la perturbe. »

Greta Thunberg toujours impliquée sur la scène nationale

Si Greta Thunberg est moins présente sur la scène internationale, elle n’en reste pas moins très active dans son pays. La jeune militante, maintenant âgée de 19 ans, demande toujours des actes forts en faveur du climat et de l’environnement. Elle vient notamment de critiquer très durement le gouvernement suédois qui vient de donner son feu vert à l’exploitation d’une importante mine de fer, dans le nord du pays.

