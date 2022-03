Guerre en Ukraine: la liaison ferroviaire Helsinki-Saint-Pétersbourg interrompue

Le train rapide Allegro, qui relie en 3h30 la ville russe de Saint-Pétersbourg à la capitale finlandaise, Helsinki, était resté l’un des rares liens directs entre la Russie et l’Europe. Mais ce dimanche 26 mars, il fait son dernier voyage.

Avec notre correspondant à Stockholm, Frédéric Faux

Deux fois par jour, l’arrivée du train Allegro en gare d’Helsinki est un événement abondamment couvert par les journalistes. À son bord, la plupart des passagers sont des Russes, qui fuient leur pays ou des Finlandais qui veulent retrouver le leur. Ils ont la chance d’avoir un visa, ou une résidence en Europe, ou encore un travail, et ils ne voient plus d’espoir dans la fuite en avant guerrière de Vladimir Poutine.

Le train à la livrée blanche repart le plus souvent à vide vers Saint-Pétersbourg, avant de revenir avec son lot de familles chargées de valises. Mais ce dimanche 26 mars, l’Allegro fait son dernier voyage. Non pas par décision unilatérale du Kremlin, mais en conséquence du nouveau tour de vis décidé par l’Union européenne, destiné à isoler encore plus la Russie.

« Nous devons suivre les nouvelles sanctions financières. Les transactions financières dont nous avons besoin pour faire fonctionner ce train sont devenus impossibles. C’est pour cela que nous avons dû fermer la ligne », explique Tatu Tuominen, le vice-président de la compagnie ferroviaire finlandaise, VR.

VR, au début de la guerre, espérait augmenter la fréquence de ses trains. Mais elle estime aujourd’hui que l’essentiel de ceux qui souhaitaient quitter la Russie pour la Finlande, ont pu le faire. Ces derniers jours, en effet, l’Allegro n’était qu’à moitié rempli. Les trains, longtemps bondés dans les premières semaines suivant l'invasion de l'Ukraine avec 700 passagers par jour, affichent ces derniers jours des taux de remplissage plus normaux, de l'ordre de 60%, selon VR.

« Jusqu'ici, nous avons continué le service Allegro conformément aux recommandations officielles, afin d'assurer le retour des Finlandais vers la Finlande » ajoute le vice-président de VR. Le gouvernement finlandais estime désormais qu'un laps de temps suffisant a été laissé et qu' « opérer le service n'est plus approprié » au regard des sanctions contre la Russie.

Une liaison ferroviaire avec 100 trains par mois relie également l'enclave russe de Kaliningrad au reste de la Russie via le territoire de l'Union Européenne, avec une ligne de chemin de fer traversant la Lituanie, mais les citoyens russes en transit ne sont pas autorisés à descendre lors de son arrêt à Vilnius.

