Élections régionales en Allemagne: le SPD largement vainqueur en Sarre

Le parti social-démocrate allemand SPD a nettement remporté l'élection du 27 mars dans la région de la Sarre, premier test électoral depuis l'accession d'Olaf Scholz à la chancellerie, selon des sondages de sortie des urnes.

Publicité Lire la suite

Selon une estimation Infratest Dimap pour la chaîne publique ARD, le parti du chancelier recueillerait, 43% des voix, contre 27,5% pour les chrétiens-démocrates de la CDU, à la tête depuis plus de 20 ans de cette petite région de l'ouest de l'Allemagne.

Les sociaux-démocrates du SPD, à la tête de la coalition au pouvoir depuis début décembre, gagneraient ainsi plus de 13 points par rapport au précédent scrutin en 2017 dans ce Land, le plus petit d'Allemagne après les villes de Berlin, Hambourg et Brême.

Les conservateurs de la CDU, de retour dans l'opposition après 16 ans aux manettes du pays, perdraient eux 13 points par rapport à 2017 et ne seraient ainsi plus en mesure de diriger cette région qu'ils contrôlaient depuis 1999, selon ce sondage.

►À lire aussi : Élections régionales en Allemagne : la Sarre se prépare au vote

Les écologistes et les libéraux du FDP, eux aussi membres de la coalition d'Olaf Scholz, atteindraient eux de justesse la barre des 5% nécessaires pour siéger au Parlement régional. Le parti d'extrême droite AfD serait, lui aussi, en mesure de siéger avec 5,5%, d'après ce sondage.

En revanche, la gauche radicale Die Linke perdrait plus de 10 points en cinq ans pour n'atteindre que 2,7% dans ce Land qui a un temps constitué un de ses bastions.

Cette élection régionale est la première d'une série de scrutins qui se dérouleront en 2022, dont un en mai en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la région la plus peuplée d'Allemagne.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne