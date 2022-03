[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: Kiev dit «étudier» la demande russe de sa «neutralité»

Au 33e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, suivez nos dernières informations en direct.

Publicité Lire la suite

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Article mis à jour régulièrement, cliquez sur ce lien pour rafraîchir

Les points essentiels :

► Les délégations russe et ukrainiennes ont confirmé dimanche qu'un nouveau round de pourparlers aura lieu en début de semaine. Selon Kiev, ces négociations en présentiel se tiendront de lundi 28 à mercredi 30 mars en Turquie, alors que le négociateur en chef russe a avancé les dates de mardi et mercredi, sans préciser de lieu.

► Le président ukrainien Voldymyr Zelensky a déclaré dimanche lors d’un entretien à des médias indépendants russes que son gouvernement étudiait « en profondeur » la question de la « neutralité » de l'Ukraine. Il s’agit de l’une des principales demandes de Moscou dans les négociations pour arrêter le conflit.

► Pour Kiev, tous les référendums organisés « dans les territoires occupés » autour d’un possible rattachement à la Russie seraient « nuls et non avenus, et n’auront aucune légitimité », a réagi Oleg Nikolenko, porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères. Quelques heures plus tôt, le leader du territoire séparatiste pro-russe de Lougansk, Léonid Passetchnik, avait annoncé qu’un référendum pourrait y être organisé autour d’un éventuel rattachement à la Russie.

► Des fortes explosions ont été senties à Kiev, Loutsk, Kharkiv et Zhytomyr, alors que des alertes aux frappes aériennes ont retenti dans presque toutes les régions ukrainiennes dimanche.

► Réagissant aux propos du président américain Joe Biden, qui a qualifié Vladimir Poutine d'un « boucher » qui « ne peut pas rester au pouvoir », le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a jugé que « les insultes personnelles de ce genre réduisent le champ des possibles pour nos relations bilatérales avec le gouvernement américain actuel ».

► Au total, 5 208 personnes ont été évacuées des villes ukrainiennes via des couloirs humanitaires samedi, selon un haut responsable, contre 7 331 la veille. 4 331 personnes ont quitté Marioupol, mais, selon la vice-Première ministre ukrainienne, Irina Verechtchouk, plus de 100 000 personnes doivent encore en être évacuées.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

00h : Avant de nouvelles négociations, l'Ukraine dit « étudier » la demande russe de sa « neutralité »

Le président ukrainien Voldymyr Zelensky a déclaré que son gouvernement étudiait « en profondeur » la question de la « neutralité » de l'Ukraine, un des points centraux dans les négociations avec la Russie pour arrêter le conflit, qui doivent reprendre en début de semaine.

Une des clauses des négociations porte sur « les garanties de sécurité et la neutralité, le statut dénucléarisé de notre Etat », une exigence de Moscou, a-t-il déclaré dans un entretien en ligne à des médias indépendants russes, diffusé sur la chaîne Telegram de l'administration présidentielle ukrainienne. « Ce point des négociations est compréhensible pour moi et il est en discussion, il est étudié en profondeur ».

Mais il devra être soumis à référendum et il faut des garanties, a-t-il prévenu, accusant le président russe Vladimir Poutine et son entourage de faire « traîner les choses ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne