[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: pour Biden, Poutine «ne peut pas rester au pouvoir»

Le président américain Joe Biden a attaqué son homologue russe Vladimir Poutine samedi lors de sa visite à Varsovie, le qualifiant de « boucher » et jugeant qu'il ne pouvait « pas rester au pouvoir » après son invasion de l'Ukraine. La Maison Blanche a immédiatement essayé de tempérer sa déclaration affirmant que Joe Biden n’appelait pas à un « changement de régime » en Russie. La Russie poursuit son offensive en Ukraine pour le 32ème jour, avec des frappes dans de nombreuses villes.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Lviv, dernière grande ville de l'ouest ukrainien avant la frontière avec la Pologne, a été visée par de nombreuses frappes russes, faisant au moins cinq morts. Cela alors que la Russie a annoncé vendredi sa décision de se concentrer sur « la libération du Donbass », dans l'est de l'Ukraine, alors que le conflit piétine et qu'aucune issue claire ne se dessine.

► Le président américain Joe Biden s'est rendu samedi en Pologne, pays du flanc oriental de l'Alliance atlantique et frontalier de l'Ukraine, qualifiant la guerre dans ce pays d'« échec stratégique pour la Russie » et traitant Vladimir Poutine de « boucher ». Selon le président américain, le président russe « ne peut pas rester au pouvoir ».

► Emmanuel Macron, le président français, a précisé qu'il aura « une nouvelle discussion » avec Vladimir Poutine, le président russe, « d'ici 48-72 heures ».

► Au total, 5 208 personnes ont été évacuées des villes ukrainiennes via des couloirs humanitaires samedi, selon un haut responsable, contre 7 331 la veille. Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau du président, a fait savoir dans un message en ligne que 4 331 personnes avaient quitté Marioupol, mais, Selon la vice-Première ministre ukrainienne, Irina Verechtchouk, plus de 100 000 personnes en doivent encore être évacuées

► Selon l’Ukraine, les États-Unis « ont assuré qu'ils n'avaient pas d'objection » au transfert d'avions de combat polonais à l'Ukraine, a affirmé samedi le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kouleba dans un message écrit transmis à l'AFP, après avoir rencontré dans la matinée le président américain Joe Biden, en visite en Pologne. « La balle est maintenant dans le camp de la Pologne », a-t-il ajouté.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

03h20 : la ville de Lviv visée par des frappes de missiles, alors que Joe Biden était en Pologne non loin

Des frappes de missiles se sont abattues à deux reprises non loin du centre-ville de Lviv samedi, alors que le président américain Joe Biden était en visite officielle en Pologne, à 70 kilomètres. Vers 16h00, une sirène a retenti : trois grosses explosions ont été entendues, alors que beaucoup de passants, désormais habitués aux alertes, ne s’étaient pas mis à l’abri, explique notre envoyé spécial Stéphane Siohan.

Une énorme colonne noire a été visible. Selon les premières informations, des missiles de croisières russes de type Kalibr se sont abattus sur un important dépôt de carburant, à environ 3 kilomètres du centre. La municipalité a donné un bilan provisoire : cinq personnes ont été blessées. Il a été demandé aux habitants de rester autant que possible dans les abris anti-aérien. Et pour cause : peu après 19h00, une seconde salve de missiles s’est abattue sur Lviv, semblant cette fois cibler des objectifs militaires.

Jusqu’ici, Lviv avait été relativement épargnée. Le second bombardement a eu lieu au moment où Joe Biden prenait la parole à Varsovie pour dénoncer l’invasion russe. Pour Andriy Sadovy, le maire de Lviv, il s’agissait d’une façon de saluer le président américain.

01h10 : Zelensky exige des avions et des armes des Occidentaux, demande s’ils ont peur de Moscou

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, visiblement irrité, a exigé samedi des pays occidentaux qu'ils fournissent une partie de leur matériel militaire à l'Ukraine et leur a demandé s'ils avaient peur de Moscou. Plusieurs pays se sont engagés à envoyer des systèmes anti-blindés, des missiles antiaériens ainsi que des armes légères à l'Ukraine, mais Volodymyr Zelensky a déclaré que Kiev avait surtout besoin de chars, d'avions et de systèmes anti-navires.

« Nous avons déjà attendu 31 jours. Qui dirige la communauté Euro-Atlantique ? Est-ce encore Moscou, à cause d'intimidations ? », a-t-il affirmé dans une allocution vidéo.

