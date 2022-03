La Russie prépare ses contre-mesures individuelles visant les Occidentaux

Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères à Moscou, le 24 mars 2022. © Kirill Kudryavtsev/AP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les Européens, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis avaient lancé de nombreuses mesures contre des personnalités russes, et, c’est du jamais vu, directement contre le pouvoir, le président Vladimir Poutine y compris. La réplique est en train d'arriver. Et elle promet d’être très large et très dure.