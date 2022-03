Lituanie: les soldats de l'Otan s'entraînent pendant deux semaines à Pabrade

Le camp d'entrainement de Pabradé en Lituanie où les soldats de l'Otan viennent s'entrainer sur des manœuvres défensives. © ANDRIUS SYTAS/REUTERS

Il y a 18 ans, la Lituanie adhérait à l’Otan, avec les autres pays de la région. Il s’agissait pour la toute jeune Lituanie de trouver un partenaire sûr et capable de la défendre de la menace russe. Aujourd’hui, ce danger semble plus réel que jamais et l’Otan reste toujours le garant absolu de la sécurité dans la région. Mais pour pouvoir riposter, il faut se tenir prêt.