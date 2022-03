Dans le camp polonais de Korczowa, les réfugiés ukrainiens espèrent un retour au pays

REPORTAGE

Alors que les négociations se poursuivent entre l’Ukraine et la Russie, Moscou a annoncé une réduction « radicale » de ses opérations autour de Kiev et au nord du pays, des déclarations accueillies avec scepticisme en Occident. Mais du côté des réfugiés ukrainiens, le retour est tout de même dans de nombreux esprits.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial à Korczowa, Simon Rozé

Camp Korczowa, à la frontière de la Pologne avec l’Ukraine. C’est un énorme entrepôt, où les enfants jouent au ballon au milieu des adultes, leurs mères le plus souvent, qui se reposent. Ludmila est en train de charger son téléphone portable. Elle vivait à Kharkiv et a hésité longtemps avant de fuir avec sa fille et son chien. Elle a traversé la frontière la veille.« C’était devenu trop dangereux à cause des bombardements », dit-elle.

Mais cette famille ne connaît personne en Pologne, et dès qu’elle en aura l’occasion, Ludmila voudra rentrer chez elle. « Évidemment ! On avait une bonne vie en Ukraine, si on trouve un endroit où loger, on restera jusqu’à la fin de la guerre. Sinon, je ne sais pas », poursuit-elle.

« On ne sait pas combien de temps on va rester »

Un peu plus loin, Liana était déjà en Pologne pour les études, elle est venue à la frontière chercher sa mère et leur chien, qui ont fui Dnipro. Et là aussi, elles n’ont aucune intention de s’installer en Pologne. « On ne sait pas combien de temps on va rester, et on ne suit pas vraiment les négociations. Mais on rentrera dès que possible », espère-t-elle.

À l’inverse, certaines familles font le choix de rester. C’est le cas de Iulia et de ses deux adolescents. Eux aussi ont fui Dnipro, ils ont des proches en Pologne pour les accueillir et débuter une nouvelle vie. « On aimerait rester pour toujours. Nos enfants auront un meilleur futur, et ils pourront aller à l’école. Et puis on pourra aider et construire quelque chose en Pologne », glisse-t-elle. Mais, pour l'instant, la famille n’est pas complète, le mari d'Ioulia est lui toujours en Ukraine.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne