[EN DIRECT] Guerre en Ukraine : Zelensky demande des sanctions plus fortes contre la Russie

Au 34e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce mardi 29 mars, suivez les dernières informations disponibles en direct.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Au moins 5 000 personnes sont mortes à Marioupol, ville assiégée par la Russie depuis plusieurs semaines, selon une responsable ukrainienne. L'ONU cherche à mettre en place un « cessez-le-feu humanitaire ».

► Les autorités ukrainiennes ont affirmé lundi avoir repris la ville d'Irpin, dans la banlieue de Kiev. Les forces ukrainiennes ont également repoussé les attaques russes vers Brovary, à l'est de Kiev, au cours des dernières 24 heures.

► Dans les régions de Tchernigiv, Soumy, Kharkiv, du Donbass, et dans le sud de l'Ukraine « la situation reste partout tendue, très difficile », a déclaré lundi soir le président ukrainien, ajoutant que les « troupes russes n'ont permis » l'organisation d'aucun « corridor humanitaire » lundi.

►Les délégations russe et ukrainienne ont confirmé dimanche qu'un nouveau round de pourparlers aura lieu en début de semaine. Les négociateurs russes sont arrivés lundi à Istanbul alors que les négociations devraient débuter mardi, selon des images de la chaîne de télévision turque NTV. Les deux parties ont déclaré lundi qu'elles n'attendaient pas d'avancées majeures.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

01h : Témoignage - « La situation à Marioupol n'a pas changé ces derniers jours »

Le président français Emmanuel Macron a déclaré ce dimanche qu'il parlerait à son homologue russe Vladimir Poutine pour organiser une opération d'évacuation de la ville de Marioupol, où environ 170 000 civils seraient toujours prisonniers des bombardements russe et des combats entre les forces russes et ukrainiennes. Emmanuel Macron a annoncé une opération humanitaire exceptionnelle pour évacuer les habitants de Marioupol. Cette opération serait en cours de préparation, en lien avec la Turquie et la Grèce. Le conseiller du maire de Marioupol, Petro Andrushenko, revient sur la situation de la ville, au micro de Jelena Tomic.

La situation à Marioupol n'a pas changé ces derniers jours. La situation humanitaire est catastrophique et les combats de rues, les bombardements et pilonnages continuent. Nous estimons qu'à l'intérieur de la ville il y a 150 000 personnes, qu'entre 160 et 180 000 ont pu être évacuées de Marioupol. Officiellement, près de 5 000 civils ont été tuées, dont plus de 300 enfants. Les combats ont lieu dans les 4 districts que compte la ville. Certaines zones sont sous le contrôle des Russes, mais vous savez en temps de guerre, la situation change d'heure en heure, il est donc très difficile de dire quelle zone est sous le contrôle des Russes, mais si l'on observe la situation dans sa globalité, notre armée ukrainienne contrôle la plus grande partie de la ville Petro Andrushenko, conseiller du maire de Marioupol Jelena Tomic

00h30 : L’invasion russe en Ukraine est une « répétition » de la guerre en Syrie, selon Amnesty

L'invasion russe en Ukraine est une « répétition » de la Syrie avec une « multiplication des crimes de guerre » depuis plus d'un mois de conflit, a alerté Amnesty international lors de la présentation mardi à Johannesburg de son rapport 2021-2022.

« Ce qui se passe en Ukraine est la répétition de ce qu'on a pu voir en Syrie », a déclaré à l'AFP la secrétaire générale de l'ONG, Agnès Callamard. « Nous sommes dans des attaques intentionnelles d'infrastructures civiles, d'habitations », des bombardements d'écoles, a-t-elle fustigé, accusant la Russie de permettre des couloirs humanitaires pour les transformer en un « piège mortel ».

« Nos chercheurs sur place pendant dix jours ont documenté l'emploi des mêmes tactiques qu'en Syrie et Tchétchénie », dont des attaques visant des civils et l'emploi de munitions interdites par le droit international, a renchéri lors d'une conférence de presse parallèle à Paris, Marie Struthers, directrice d'Amnesty Europe de l'Est et Asie centrale.

00h : Zelensky estime nécessaires des sanctions plus fortes contre la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté lundi les pays occidentaux à renforcer rapidement leurs sanctions contre la Russie, notamment en imposant un embargo sur le pétrole russe, afin d'empêcher Moscou d'avoir les coudées franches pour accentuer ses mesures contre l'Ukraine.

Dans un message vidéo quotidien, Volodymyr Zelensky, visiblement irrité, a déclaré que l'Occident avait fait une erreur de calcul l'an dernier en retardant l'imposition de sanctions contre la Russie, avec pour conséquence le début de l'invasion russe.

« Une guerre à grande échelle a commencé. Il y a maintenant de nombreuses indications et avertissements sur de présumées sanctions plus fortes, comme un embargo sur les livraisons russes de pétrole vers l'Europe, qui seront mises en place si la Russie utilise des armes chimiques », a dit le dirigeant ukrainien, tapant plusieurs fois du poing sur la table.

« Il n'y a tout simplement pas de mot (...) Nous devons patienter. Tout ce que l'armée russe a fait à date ne justifie-t-il pas un embargo sur le pétrole ? », a-t-il poursuivi, citant l'usage présumé par la Russie de bombes au phosphore et des bombardements contre une usine chimique et une centrale nucléaire.

Volodymyr Zelensky a noté qu'il fallait que les sanctions occidentales soient « efficaces » afin d'empêcher qu'elles soient contournées par Moscou et créent une « dangereuse illusion » en laissant croire au pouvoir russe qu'il est « autorisé à continuer de faire ce qu'il fait ». « Les Ukrainiens paient cela de leur vie. Des milliers de vies », a-t-il ajouté.

