Tchétchènes, Syriens, mercenaires de Wagner: qui combat aux côtés des Russes en Ukraine?

Face aux pertes qui semblent plus importantes que celles annoncées, la Russie a lancé depuis plusieurs semaines un appel aux volontaires souhaitant venir combattre en Ukraine. Des combattants tchétchènes sont depuis venus renforcés les forces russes sur le sol ukrainien, mais pas seulement : en plus des volontaires, des mercenaires du groupe Wagner seraient également déployés aux côtés de la Russie, selon le ministère britannique de la Défense.

L’information a été publié lundi 28 mars au soir, sur le compte Twitter du ministère britannique de la Défense qui annonce que la compagnie privée militaire russe du groupe Wagner s’est déployée dans l’est de l’Ukraine. Environ mille mercenaires pour mener des opérations de combats, précise le ministère.

Wagner, souvent accusé d’exactions, est déjà présent dans différents pays, notamment en Syrie, au Mali et en Libye : il s’agît de professionnels aguerris qui vont palier en partie les pertes de soldats russes depuis le début de l’invasion de l’Ukraine.

En plus de ces mercenaires, la Russie a obtenu l’aide de milliers de combattants tchétchènes, plus de 10 000 selon Ramzan Kadyrov, le président de la république de Tchétchénie, considéré comme un soutien indéfectible de Vladimir Poutine. Ses combattants ont la réputation d’être sans pitié et sont régulièrement accusés d'être impliqués dans des enlèvements, des actes de torture ou encore des assassinats.

L’Ossétie du Sud, une république autoproclamée qui a fait sécession de la Géorgie en 2008, a également annoncé l’envoi de renforts, sans pour autant préciser leur nombre. Enfin, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, une liste de 40 000 combattants de l’armée syrienne et de milices alliées seraient prêts à être déployés. La liste aurait été validée par Moscou, selon cette ONG syrienne.

