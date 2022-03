Ukraine: la Croix-Rouge se dit victime d'une «campagne de désinformation»

La Croix-Rouge dénonce les commentaires haineux dont elle fait l'objet à propos de ses opérations en Ukraine. Des internautes accusent en effet le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, de « pactiser » avec la Russie dans son agression de l'Ukraine. Des accusations mensongères, dit le CICR, qui craint de voir ses bénévoles sur le terrain être pris à partie.

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Une Croix-Rouge trempée dans le sang. Une autre modifiée pour ressembler à une croix nazie ou le double S de « Red Cross » qui reprend la typographie de SS. Il n'y a qu'à taper le nom de la Croix-Rouge sur les réseaux sociaux pour constater le déferlement de propos injurieux à l'égard de l'organisation humanitaire. Beaucoup de ces commentaires sont une conséquence directe de l'aide qu'elle aurait fournie dans l'évacuation forcée de milliers de civils ukrainiens vers la Russie. Sauf que c'est faux.

« La Croix-Rouge n'a pris part à aucune évacuation forcée de civils vers la Russie depuis Marioupol ou une autre ville ukrainienne, explique Ewan Watson le porte-parole du CICR. Jamais nous ne participerons à une opération qui se ferait contre la volonté des personnes et contre nos principes. Mais ce genre d'information inonde les réseaux sociaux et se retrouve parfois relayée dans les médias classiques. C'est non seulement faux, mais cela peut en plus menacer la sécurité de notre personnel sur le terrain. »

Une photo a également déclenché la colère de plusieurs internautes. Y compris l'ancien ambassadeur ukrainien en Autriche. Celle du président du CICR Peter Maurer, tout sourire aux côtés du ministre russe des Affaires étrangères, lors de sa visite à Moscou. Une erreur de communication, peut-être. Reste que c'est la mission de la Croix-Rouge de dialoguer avec toutes les parties dans un conflit. Notamment pour organiser les échanges de prisonniers et le rapatriement des corps des soldats.

