À Kiev, le retrait avancé par la Russie est encore loin d'être une réalité

Reportage

Ce mercredi matin, la Russie a douché les minces espoirs qu'elle suscitait hier soir en annonçant un retrait partiel de ses troupes de la région de Kiev et du nord de l’Ukraine, des déclarations faites à l'issue des pourparlers en Turquie. Selon notre correspondant en Ukraine, le retrait est loin d'être acté, et encore moins la paix.

Sur le terrain, Stéphane Siohan, notre correspondant à Kiev, témoigne de canons qui ont grondé toute la nuit de mardi à mercredi. La question est de savoir à quelle armée ces artilleries appartenaient : « Il est clair que des combats assez importants se déroulaient et se déroulent actuellement en périphérie de la ville, mais selon les informations dont je peux disposer, il semble que ce soit plutôt l’artillerie ukrainienne qui ait été particulièrement active, comme si les forces ukrainiennes continuaient de harceler l’armée russe afin que celle-ci s’éloigne encore plus des limites de la capitale. »

Une situation encore floue sur le terrain

La situation dans la région n’est pas claire. « Il y a beaucoup de travail à accomplir » avant d’aboutir à la paix, a précisé ce mercredi le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov. Tant du côté de l'Ukraine que de ses alliés occidentaux, on faisait preuve de prudence et de scepticisme quant à un possible retrait de la Russie du front nord et du pourtour de la capitale. « Dans tous les cas, il faudra encore quelques jours pour prendre la mesure d’un éventuel retrait russe. Les Ukrainiens sont extrêmement prudents à ce sujet, il y a des informations contradictoires », précise notre correspondant.

Vos questions sur la guerre en Ukraine © RFI

Ainsi, les forces ukrainiennes ont annoncé ce matin avoir repris le contrôle d’une autoroute stratégique près de Kharkiv, ce qui attesterait en partie de ce repli russe; mais cette nuit la ville de Tchernihiv, au nord-est de Kiev, aurait été sévèrement bombardée par des avions, par des missiles, d’après les autorités de la ville. La situation serait donc extrêmement contrastée sur le terrain dans ces régions qui ont pourtant toutes deux été évoquées comme zones de retrait par la partie russe lors des négociations d’Istanbul.

Une détente peu probable pour le moment

Avec les promesses russes de mardi à Istanbul, une détente pourrait-elle être envisageable ? Il est trop tôt pour le dire, admet Stéphane Siohan. « Si la bataille de Kiev devait être mise sur pause, ce qui est la dynamique qui est en train d’être observée actuellement, on pourrait voir une réactivation de la bataille du Donbass, avec une priorité donnée à l’encerclement de la moitié de l’armée ukrainienne dans l’est du pays. L'étau va se resserrer sur Marioupol donc on ne peut pas parler de détente à ce stade ».

À Kharkiv, les combats se concentrent principalement dans le nord de la ville Le témoignage de notre envoyé spécial, Sami Boukhelifa à Kharkiv dans l'est de l'Ukraine « Ils ont surtout baissé d’intensité, très peu de bombardements russes durant les dernières heures, dans toute la ville on entend encore pourtant des déflagrations… « mais ce sont nos tirs d’artillerie » confie un soldat ukrainien. Selon lui, la tendance s’est inversée ces deux derniers jours, les troupes ukrainiennes ont lancé une contre-offensive, elles sont en marche pour reconquérir les territoires perdus. La progression est lente, difficile, l’état-major de l’armée publie la vidéo d’une position tout juste reconquise près d’ici, le village de Malaya Rohan' est en ruine. À Kharkiv les bâtiments portent également les stigmates des bombardements de ces dernières semaines, imaginez une rue sur votre droite, un immeuble éventré, trois étages soufflés par une frappe, à votre gauche des murs noircis, calcinés par des flammes et constellés de centaines d’impacts. Les habitants, eux, sont à l’abri, ils dorment dans des caves, alors l’objectif désormais ici est de protéger le patrimoine, dans le centre-ville des employés municipaux bâtissent des pyramides en sac de sable autour des principaux monuments de Kharkiv. »

D’après notre correspondant, il est possible que les trois fronts actuels, celui du nord autour de Kiev, de l’est dans le Donbass et du sud autour de Mykolaïv et de Kherson, ne durent pas, et que l’armée se limite à un jour au seul Donbass. Reste à savoir quand.

