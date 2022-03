Espagne : l'inflation à son plus haut niveau depuis 37 ans

En Espagne, la hausse des prix en mars 2022 a été alimentée par l'augmentation du tarif de l'électricité, du carburant, des produits alimentaires et des boissons. REUTERS - ALBERT GEA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'inflation frôle les 10% en Espagne, 9,8% exactement, soit le chiffre le plus haut depuis 37 ans. Cette accélération concerne l’électricité, les aliments et les carburants, et principalement à cause de la guerre en Ukraine.