Guerre en Ukraine: la Pologne veut s'affranchir de la dépendance énergétique envers la Russie

Le gouvernement polonais a adopté un projet de loi pour interdire les importations de charbon et compte s’affranchir du pétrole russe d'ici à la fin de l’année 2022. Depuis plusieurs semaines, Varsovie pousse pour un embargo européen sur le gaz, le pétrole et le charbon russes, en réponse à l’invasion de l'Ukraine par la Russie.

Avec notre correspondante à Varsovie, Sarah Bakaloglou

« C’est le plan le plus radical en Europe », affirme le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, qui annonce que Varsovie pourrait se passer du charbon russe dès le mois d’avril ou mai. À plusieurs reprises, le gouvernement polonais avait indiqué être prêt à mettre en place un embargo sur le charbon russe, en attendant le feu vert de Bruxelles. Mais hier, le gouvernement a finalement annoncé ne plus vouloir attendre, critiquant au passage l’inaction de l’Union européenne et de certains pays qui continuent à utiliser les énergies russes.

« J'appelle aujourd'hui la Commission européenne à établir une taxe sur les hydrocarbures russes afin que le commerce et les règles économiques sur le marché unique européen fonctionnent de manière équitable », déclare Mateusz Morawiecki lors d'une conférence de presse.

Rappelant que certains États européens, dont notamment l'Allemagne, « le pays le plus réservé », sont réticents à renoncer aux importations de matières premières russes, et que celles-ci pouvaient être vendues à un prix relativement bas, concurrentiel, il a indiqué que la taxe en question aurait pour but « d'égaliser les prix d'énergie dans toute l'Union européenne ». Un embargo polonais, reconnaît Varsovie, qui pourrait enfreindre les règles commerciales de l’UE

« Nous ne voulons pas de cette dépendance, mais d'autres, sans se soucier de la guerre cruelle, de l'agression russe contre l'Ukraine, du chantage, utilisent ces matières premières », explique Mateusz Morawiecki.

Redéfinir l'approvisionnement énergétique

Ces changements énergétiques ne sont pas sans défis, car la Pologne, via des entreprises privées, importe près de 8 millions de tonnes de charbon russe par an, principalement pour chauffer des foyers individuels. Aujourd'hui, le pays fait partie des plus grands acheteurs de pétrole russe au monde.

Le gouvernement polonais se veut optimiste et indique pouvoir se tourner vers d’autres pays, comme l’Afrique du Sud et l’Australie pour le charbon ou l’Arabie saoudite pour son approvisionnement en pétrole.

« On ne peut plus revenir à cette stupidité, à cette politique, mauvaise et criminelle, qui rendait les États importateurs dépendants de la Russie » et apportait à cette dernière des fonds « pour construire un arsenal de guerre et pouvoir attaquer ses voisins », a-t-il estimé, appelant à ce qu'on « enlève à Poutine cet instrument de chantage, cet instrument de guerre ».

Depuis plusieurs années, Varsovie a en tout cas réduit ses importations de gaz russe, son contrat avec Gazprom ne sera pas renouvelé. La Pologne compte notamment sur le gaz naturel liquéfié du Qatar et des États-Unis et prochainement sur le gaz norvégien, alors qu'un gazoduc est en construction sous la mer Baltique pour relier les deux pays.

