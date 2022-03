L'Allemagne procède à un nouveau rapatriement de femmes jihadistes et de leurs enfants

L'Allemagne a procédé à nouveau au rapatriement de femmes jihadistes et de leurs enfants. Ces Allemandes étaient parties rejoindre durant la précédente décennie les rangs de l'organisation État islamique et se trouvaient depuis en captivité dans un camp sous contrôle kurde en Syrie.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault

À peine arrivées à l’aéroport de Francfort, six des dix femmes rapatriées ont été arrêtées. Les quatre autres sont restées en liberté mais des procédures judiciaires ont été ouvertes contre elles. Elles sont notamment poursuivies pour appartenance à une organisation terroriste.

L’une d’elle est accusée de crimes contre l’humanité car elle est soupçonnée d’avoir réduit à l’état d’esclave une femme de la minorité kurdophone yézidie. Des accusations qui frappaient également d’autres Allemandes poursuivies et condamnées par la justice allemande.

La ministre des Affaires étrangères allemande a parlé d’une « opération extrêmement difficile » pour rapatrier ces dix femmes et leurs 27 enfants. Pour Annalena Baerbock, ces derniers sont les « victimes » de l’organisation État islamique et « ils ont un droit à un avenir meilleur loin de l’idéologie meurtrière de Daech et à une vie en sécurité. ».

La ministre a précisé qu’il ne restait plus que quelques personnes de nationalité allemande à rapatrier qui avaient quitté le pays pour rejoindre le mouvement jihadiste. Berlin travaille à des « solutions individuelles » pour ces derniers cas. L’Allemagne a mené au total cinq opérations qui ont débouché sur le rapatriement de 91 personnes dont une majorité d’enfants.

