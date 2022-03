Ukraine: la vie des civils sous les bombes

Le nord et l’est de l’Ukraine continuent de subir le feu de l’artillerie russe, et dans des milliers de communes, il n’y a qu’une solution pour les civils: se réfugier dans les abris communaux ou les souterrains creusés sous leurs maisons. Dans la région de Mikolaïv les combats font toujours rage, avec un bilan qui s’alourdit et un travail de déblaiement qui se poursuit.

À Kharkiv, des milliers de personnes vivent recluses depuis des semaines en attendant la fin des bombardements, rapportent nos envoyés spéciaux Vincent Souriau et Sami Boukhelifa. Dans le sous-sol d’une école transformée en camp de fortune, Anya fête ses 34 ans sous terre. Il y a les murs gris, les néons, les matelas jetés au sol et, petit miracle, depuis quelques jours, le wifi est arrivé.

« On a bricolé une connexion parce que le routeur était en haut, et dès qu’un obus explosait, tout le monde se précipitait dehors pour prendre des nouvelles de sa famille. C’était trop dangereux et maintenant, on a plus besoin de bouger », explique Anya.

Des cours en ligne pour les enfants

C’est la nuit que les obus tabassent le plus à Kharkiv, alors, chaque soir, une centaine de personnes vient se réfugier dans le sous-sol de cette école. Au début, c’était la panique, mais avec le temps, les personnes s’habituent à tout. Et cette femme médecin ne constate pas de détresse psychologique: « On a plutôt des gens sous traitement qui ont peur de manquer de médicaments. On a fait un stock ici, et si l’on a les bons comprimés, on peut les leur donner. »

La plus grosse angoisse dans tout ça, c’est l’éducation des enfants. À Kharkiv, les écoles sont fermées depuis un mois, mais il y a deux jours, la région a lancé des cours en ligne. Et les enfants de cet abri vont enfin pouvoir se changer les esprits.

Les frappes à Mikolaïv

Les combats continuent également dans la région de Mikolaïv, le port situé à l’embouchure du Dniepr. C’est la dernière grande ville du bord de la mer Noire qui bloque l’accès d’Odessa aux troupes russes.

Le mardi 29 mars, une frappe a éventré le bâtiment de l'administration régionale de Mikolaïv et selon le dernier bilan, encore provisoire, 15 personnes ont été tuées et 33 autres blessés. Les travaux de déblaiement se poursuivent expliquent nos envoyés spéciaux, Anastasia Becchio et Boris Vichith.

À la recherche des disparus

Les pelles mécaniques s’activent autour de l’imposant bâtiment blanc de huit étages. Le missile a laissé un trou béant au-dessus d’un énorme amas de gravats. Les militaires en armes ont bouclé le lieu.

« Impossible de passer », se désole un sexagénaire, désorienté, à la recherche de sa fille, Nadezhda, 44 ans, qui travaillait à la comptabilité de l’administration régionale: « Je suis allé à l’hôpital, aux urgences, à la morgue, elle n’y est pas. Quand ça s’est produit, je l’ai appelée, appelée, mais elle n’a jamais répondu. À un moment, j’ai reçu un message étrange qui disait qu’elle était en ligne, mais c’est tout. J’ai peu d’espoir. »

Un peu hagard, ce père de famille est sans nouvelle de sa femme arrivée au travail vingt-cinq minutes avant l’explosion: « On ne la trouve pas. Mais tout le monde n’a pas encore été retrouvé et identifié. Son bureau était là où il y a le trou, juste au-dessus du bureau de Kim. »

Une administration civile qui fonctionnait en temps de guerre

Vitaly Kim, le populaire gouverneur de la région, n’était pas dans le bâtiment au moment de l’attaque: « Il s’agit d’une administration civile, il n’y avait pas de QG, ça n’est pas un site militaire. Tous les gens qui étaient employés ici sont des héros: nous sommes venus travailler sans interruption pendant trente-quatre jours de guerre. »

Les travaux de déblaiement ont été suspendus, le temps de faire sauter un pan du bâtiment qui menaçait à tout moment de s’effondrer. Les secouristes ne s’attendent plus à retrouver de survivants dans les décombres.

