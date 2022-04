À la Une: élections en Serbie, y a-t-il une alternative au système Vučić?

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

Le 3 avril, les électeurs serbes sont appelés aux urnes pour élire leur président, les députés de l’Assemblée nationale et certaines équipes municipales. Près de 40 000 électeurs de l’étranger participeront au scrutin. Un record selon la Commission électorale à Belgrade. C’est en Bosnie-Herzégovine que leur nombre est le plus élevé . Ces dernières semaines, Aleksandar Vučić y a battu campagne tandis que les demandes d’obtention de la nationalité serbe ont explosé.

Face au puissant parti du président serbe, les partis d’opposition peinent à présenter des propositions concrètes et cohérentes, notamment sur les questions sociales. Nouvelle venue sur la scène politique, la coalition de gauche verte Moramo suscite l’espoir de nombreux électeurs , avec un programme en rupture totale avec le système social et économique actuel.

De leur côté, les Serbes du Kosovo devront se rendre dans le sud de la Serbie pour voter. La décision du gouvernement de Pristina a suscité de vives réactions à Belgrade , alors que le dialogue sous les auspices de l’Union européenne est au point mort.

Nouvelles révélations sur le meurtre d’Oliver Ivanović

De nouvelles révélations du Réseau de signalement de la criminalité et de la corruption (KRIK) apportent de nouveaux éléments dans l’affaire du meurtre d’Oliver Ivanović au Kosovo. Le commanditaire du meurtre de la figure majeure de l’opposition serbe, assassinée à Mitrovica-Nord en janvier 2018, serait bien Zvonko Veselinović, un homme d’affaires proche du pouvoir à Belgrade.

Les réfugiés ukrainiens dans le viseur des trafiquants ?

Des millions d’Ukrainiens, en majorité des femmes et des enfants, ont quitté leur pays pour fuir la guerre. Physiquement et psychologiquement vulnérables, ils représentent des proies faciles pour les réseaux de trafics d’êtres humains, notamment en Roumanie . Les ONG et la Commission européenne tirent la sonnette d’alarme.

Les réfugiés ukrainiens pourraient bientôt se retrouver à court de monnaie . Seules la Roumanie et la Moldavie acceptent encore d’échanger des hryvnias contre des euros ou des devises locales. Dans les autres pays des Balkans où des milliers d’Ukrainiens ont pris la route, la situation est plus compliquée et ces réfugiés risquent de se retrouver bientôt à court de liquidités.

Partout dans les Balkans, l’élan de solidarité envers les réfugiés se poursuit . En Serbie, des Russes, installés dans le pays depuis quelques années, accueillent des femmes et des enfants en transit. En Bulgarie, quelque 100 000 Ukrainiens ont trouvé refuge. La plupart ont des racines bulgares. Leurs ancêtres avaient fui l’empire ottoman pour se réfugier en Bessarabie, une ancienne région partagée entre la Moldavie et l’Ukraine. Aujourd’hui, ils trouvent un asile bienvenu dans leur patrie d’origine.

Pauvreté énergétique : les solutions existent, la volonté politique ne suit pas

À peine arrivé, le printemps a marqué le retour des premiers incendies de l’année . En Bosnie-Herzégovine, les pompiers ont tenté d’éteindre des feux durant plusieurs jours. Comme l’an dernier, leur travail est ralenti par la présence de mines terrestres et les blocages institutionnels. Milorad Dodik, membre de la présidence tripartite du pays, refuse d’envoyer les hélicoptères des forces armées.

En Croatie, l’île de Krk pourrait être l’un des rares exemples positifs de développement de d’énergies renouvelables produites et partagées par les citoyens. Mais alors que les prix de l’électricité et du gaz augmentent partout en Europe, de nouvelles lois controversées adoptées par le Parlement croate rendent impossible le partage de ces énergies. Des associations montent au créneau.

Comment enseigner l’histoire des Balkans aux enfants de la diaspora ? C’est la question à laquelle tente de répondre un enseignant vaudois . En Suisse, l’école ne propose aucun enseignement de l’histoire des Balkans, alors que des jeunes issus de familles originaires de Bosnie-Herzégovine, du Kosovo ou de Serbie fréquentent les mêmes classes. Pour y remédier, Jérôme Moix a lancé une expérience pionnière.

