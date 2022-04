À Mala Rogan reprise par les Ukrainiens, un grand-père est resté sous les bombes

Reportage

Un soldat ukrainien inspecte un char détruit par les combats, à Mala Rogan, à l'est de Kharkiv en Ukraine.

Une petite victoire pour les forces ukrainiennes : elles ont repris il y a quelques jours la localité très disputée de Mala Rogan, à l'est de Kharkiv, après plusieurs semaines de bombardements. Paysage ravagé, villages détruits, les scènes se répètent depuis le début de la guerre, mais cette fois-ci, les envoyés spéciaux de RFI ont fait une rencontre à laquelle ils ne s'attendaient pas.

De nos envoyés spéciaux à Mala Rogan, Vincent Souriau et Sami Boukhelifa

Il faut plisser les yeux pour y croire, mais c’est bien ça : il y a bien une silhouette, assise sur un banc entre les chars carbonisés et les morceaux d’obus plantés par terre. Il est là, tout seul, avec sa canne, son vieux manteau gris et son bonnet, au milieu de son village fantôme ravagé par la guerre.

Vassily Yakovitch, 84 ans, assis sur son banc à Mala Rogan, dans la région de Kharkiv en Ukraine. © Catherine Norris-Trent / France 24

Vassily Yakovitch a 84 ans. Pourquoi être resté ? « Et je serais allé où fiston ? J’ai déjà vécu la guerre… J’ai mis un coussin devant, un coussin à droite, un coussin à gauche… Et je suis resté dans mon salon … Parce que si tu es au sous-sol et que ta maison s’effondre, tu vas finir asphyxié », affirme-t-il.

Tout s’embrouille un peu dans la tête de Vassily. Ses ancêtre cosaques, sa carrière dans la marine commerciale, son voyage au Japon il y a 60 ans... Il n’a pas tout suivi. Et quand notre interprète lui dit que ça va aller, maintenant que les Ukrainiens ont repris la commune, il marque un temps d’arrêt : « Mais quelle commune ? » Il lui répond, c'est ici, à Mala Rogan, les Russes sont partis, c’est l’Ukraine ici. « Ah mais ça veut dire que ma famille va revenir ? », demande-t-il, perdu.

On l’espère pour lui.

