[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: la présidente du Parlement européen se rend à Kiev

Au 37e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce vendredi 1er avril, suivez nos dernières informations en direct.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Le gouvernement ukrainien s'efforce toujours d'organiser des évacuations depuis Marioupol, port stratégique du sud-est de l'Ukraine, sur la mer d'Azov, assiégé et pilonné sans relâche depuis la fin février par les forces russes et où 160 000 civils seraient toujours bloqués.

►Les pourparlers russo-ukrainiens reprendront le 1er avril. Moscou a déclaré mercredi ne rien voir de « prometteur » dans ces négociations, après les avoir pourtant qualifiées la veille de « significatives » et s'être engagé à réduire « radicalement » son activité militaire dans les régions de Kiev et Tchernihiv.

► Les forces russes « ne se retirent pas, mais se repositionnent » en Ukraine et l'Otan s'attend à des « offensives supplémentaires » de la part de Moscou, a déclaré jeudi le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg. Selon lui, la Russie « essaie de renforcer son offensive sur la région du Donbass » et « maintient la pression sur Kiev et d'autres villes ».

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

00h 01 : La présidente du Parlement européen se rend à Kiev

Roberta Metsola, la présidente maltaise du Parlement européen, a indiqué jeudi soir sur Twitter qu'elle était « en route pour Kiev ». « Je suis en route pour Kiev », a-t-elle simplement écrit en anglais et en ukrainien, avec un drapeau ukrainien et un hashtag de soutien au pays envahi, et une photo où on la voit emmitouflée dans un blouson devant ce qui semble être un wagon de train. Mme Metsola, élue présidente du Parlement européen le 18 janvier dernier, n'a pas ajouté de détails. En arrivant à destination, elle serait la première dirigeante d'une institution européenne à se rendre dans la capitale ukrainienne depuis le début de l'invasion russe. Avant elle, trois Premiers ministres polonais, tchèque et slovène s'étaient déjà rendus à Kiev, le 15 mars, afin de manifester leur solidarité avec l'Ukraine.

La Russie a annoncé interdire l'entrée sur son territoire aux dirigeants européens et à la majorité des eurodéputés, en réaction aux mesures punitives visant Moscou. La diplomatie russe n'a pas publié la liste des personnes ciblées, mais a déclaré avoir informé la représentation européenne à Moscou de cette mesure.

