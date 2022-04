Guerre en Ukraine: l’UE tente de convaincre Pékin de ne pas aider Moscou

Le président chinois Xi Jinping et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors du sommet entre l'Union européenne et la Chine, ce vendredi 1er avril.

Les dirigeants des institutions européennes et le président chinois Xi Jinping ont tenu ce vendredi un nouveau sommet virtuel. Ils se sont concentrés sur l’épineuse question des sanctions à l’encontre de la Russie dont ils craignent que la Chine les contourne ou ferme les yeux.

Ursula von der Leyen et Charles Michel ont présenté une longue liste de demandes au président chinois Xi Jinping, rapporte notre correspondant à Bruxelles, Pierre Bénazet. Améliorer l’accès au marché pour les entreprises européennes, mettre un terme aux mesures de rétorsion commerciales à l’encontre de la Lituanie ou encore lever les sanctions émises contre des députés européens.

Mais leur objectif principal était d’amener la Chine à ne pas soutenir la Russie et à ne rien faire qui permette de contourner les sanctions imposées par l’Union européenne et ses partenaires. « Il était extrêmement important dans ce moment si délicat et si sensible pour la sécurité en Europe et dans le monde que l'on puisse échanger des arguments, échanger des points de vue, échanger des analyses pour tenter de convaincre sur la nécessité de mettre une stratégie afin de ramener le monde dans le respect du droit international », explique Charles Michel.

« Être engagé pour le dialogue, ça ne veut pas dire être aveugle ou sourd. Nous espérons bien aussi que la Chine prend en considération l'importance de son image à l'international et l'importance de la relation économique entre la Chine et l'Union européenne », poursuit le président du Conseil européen.

Des échanges six fois plus important vers l'UE que vers la Russie

Pour la Chine, les échanges commerciaux avec l’UE représentent près de six fois la valeur des échanges avec la Russie, soulignent les Européens. Reste à voir si leurs arguments éloigneront la Chine de sa « position à mi-chemin » entre l’UE et la Russie.

De son côté, Xi Jinping « a espéré que l'Union européenne pourra se forger sa propre perception de la Chine et poursuivre de façon autonome sa propre politique à l'égard » de Pékin, selon un compte-rendu diffusé dans la presse d'État chinoise. Pour le régime communiste, les Européens se sont laissé entraîner dans un conflit dont Washington serait l'instigateur.

