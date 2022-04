Igor Terekhov, maire de Kharkiv: «La situation reste tendue»

Entretien

Igor Terekhov, le maire de Kharkiv, reçoit RFI dans un lieu tenu secret, par mesure de sécurité. Il dénonce un « génocide » infligé aux Ukrainiens par l’armée russe, qui continue de pilonner la périphérie nord-est de la ville au mépris des victimes civiles.

De nos envoyés spéciaux à Kharkiv,

RFI : L'Ukraine est en guerre depuis près de 40 jours. Comment se porte Kharkiv aujourd'hui ?

Igor Terekhov : La situation reste tendue puisque les bombardements n'ont jamais cessé depuis le 24 février. Ils visent à la fois les zones résidentielles et les infrastructures : les centrales électriques, les centrales thermiques, les lignes de gaz, l'alimentation en eau. C'est toujours extrêmement compliqué.

On parle beaucoup de frappes aléatoires, qui peuvent s'abattre n'importe où en ville. Est-ce votre sentiment ?

Non, pour ce qui est des infrastructures en tout cas, ce sont des frappes ciblées. Pour vous donner une idée, quand ils ont voulu s'en prendre au réseau électrique, ils ont été capables de détruire en une seule journée l'ensemble de nos réseaux de distribution.

Il y a quand même des explosions tous les jours dans les zones résidentielles…

Oui, d'après nos derniers chiffres, on compte plus de 1 300 maisons individuelles détruites dans toute la ville.

Quel est l'intérêt pour les Russes de s'en prendre aux habitations civiles ?

Pourquoi ont-ils commencé à faire la guerre ? Je ne suis pas dans la tête du gouvernement ou de l'armée russe… Mais pour moi, c'est incompréhensible qu'ils aient lancé cette guerre maintenant, au XXIe siècle. C'est un génocide pur et simple qui vise le peuple ukrainien et la ville de Kharkiv.

Quelle est l'ampleur des mouvements de population ici depuis le 24 février ?

Avant la guerre, Kharkiv comptait un million et demi d'habitants. Aujourd'hui, 30% de ces habitants sont partis. Les familles avec enfants sont parties les premières. J'étais dans l'une des banlieues de Kharkiv tout à l'heure, avec ceux qui sont restés et à qui ont besoin d'aide humanitaire. Généralement, ce sont des gens d'un certain âge qui n'ont pas quitté la ville.

Il y a aussi beaucoup d'hommes en âge de combattre qui se sont engagés, soit dans les forces régulières, soit au sein de la défense territoriale, qui sont allés prendre les armes pour défendre la ville.

Vous parlez d'aide humanitaire, est-ce que vous avez encore des moyens d'approvisionnement ?

Oui, nous recevons de l'aide par le biais du gouvernement, nous sommes aussi soutenus par les mairies de plusieurs villes ukrainiennes et par des pays étrangers, ce qui est très important pour nous. Et nous sommes très sensibles aux efforts de Lille, dans le nord de la France, notre ville jumelle, qui a écrit à notre conseil municipal et qui va nous désigner citoyens d'honneur.

Il y a un énorme problème pour les civils dont les maisons ont été détruites : ils ne peuvent pas retrouver leurs actes de propriété, ils n'ont plus d'endroit où dormir, ils se sont réfugiés dans les stations de métro. Sur le plan juridique, êtes-vous en mesure de les aider ?

Nous suivons le cadastre, nous tenons le registre des logements détruits, et nous avons tenu une réunion sur ce thème aujourd'hui. Il va falloir reconstruire et réhabiliter le plus vite possible. C'est pour ça qu'on se concentre sur des projets de construction de modules préfabriqués.

Quand on aura gagné cette guerre contre les Russes, on pourra mettre ces modules en place en quelques semaines pour que les gens retrouvent une vie normale. Et on s'en servira aussi pour les écoles et les hôpitaux. À ce jour, on a 70 écoles, 60 crèches et 15 hôpitaux détruits. On n'a pas le temps d'attendre, il faut tout repenser, lancer des immeubles d'appartements économes en énergie, avec des parkings souterrains, qui pourront servir d'abri antiaérien.

