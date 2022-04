Paiement du gaz en roubles: le bluff de Poutine?

Vladimir Poutine a décidé d'exiger désormais un paiement du gaz en roubles et non plus en euros ou en dollars. REUTERS - DADO RUVIC

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La guerre en Ukraine se joue aussi sur le plan financier. En effet, les pays hostiles à l'invasion russe continuent tout de même d’acheter du gaz à Moscou. Vladimir Poutine a donc décidé de leur compliquer la vie en exigeant désormais un paiement en roubles et non plus en euros. Un ultimatum qui risque cependant aussi d’avoir des répercussions en Russie.