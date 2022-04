Russie: Dmitri Medvedev propose de ne plus livrer de produits agricoles aux pays «inamicaux»

Champ de blé dans une ferme du village de Svetlolobovo dans le sud de la Russie. REUTERS/Ilya Naymushin

La Russie pourrait ne plus livrer de céréales et de produits agricoles aux pays qu’elle considère comme « inamicaux ». C’est l’ancien président et Premier ministre russe, Dmitri Medvedev qui est à l’origine de cette proposition. Une nouvelle étape potentielle des représailles russes face aux sanctions occidentales.