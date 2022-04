Élections en Hongrie: le Premier ministre Viktor Orban mise sur la peur de la guerre

L’inamovible Premier ministre hongrois Viktor Orban fait face pour la première fois en douze ans à une opposition unie et déterminée à le battre, lors des législatives de ce dimanche 3 avril. Le Premier ministre hongrois se pose donc en garant de la stabilité face à une opposition qu’il accuse de vouloir mener le pays à la guerre.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Szekesfehervar, Daniel Vallot

« J’aurais dû vous parler de mon bilan, des retraites, du pouvoir d’achat et de ce que tout nous faisons pour lutter contre l’inflation, mais le conflit en Ukraine a tout bouleversé. » Dès le début de son meeting à Szekesfehervar, Viktor Orban se lance dans une attaque en règle contre l'opposition, accusée de vouloir mener le pays à la guerre.

« Dans notre dos, l’opposition a conclu un accord avec les Ukrainiens : si elle gagne les élections, elle commencera dès le lendemain à leur livrer des armes, ajoute le Premier ministre hongrois. Et dès le lendemain, elle coupera le gaz venant de Russie. Mais nous ne pouvons pas nous le permettre, nous devons protéger nos intérêts ! »

La campagne électorale a vraiment été étouffée par le Covid d'abord, puis par la guerre en Ukraine qui a complètement écrasé la campagne électorale au profit de Viktor Orban. Corentin Léotard, journaliste à Budapest, sur la campagne hongroise bouleversée par la guerre en Ukraine Sylvie Noël

Discours xénophobes

Dans la foule, Joris approuve, mais il s’impatiente, car ce qu’attend cet électeur de Viktor Orban, c’est qu’il parle comme à son habitude de la défense des valeurs chrétiennes et familiales. « Depuis 2 000 ans, l’Europe s’est développée grâce à ces valeurs. Maintenant ces valeurs sont en danger et il faut les défendre ! Dans les pays d’Europe de l'Ouest, il est déjà trop tard, car là-bas, on donne trop de place aux migrants et aux musulmans ! »

« Notre pays est un modèle pour le reste de l’Europe » ajoute à ses côtés une électrice du Fidesz venue un drapeau hongrois à la main. « D'ailleurs, nous dit-elle avec un large sourire, ce n’est pas nous qui sommes isolés au sein de l’Europe. C’est juste que nous avons pris de l’avance sur les autres pays. »

Samedi, ce sera l'opposant à Viktor Orban, Peter Marki-Zay, qui réunira ses soutiens dans la capitale Budapest, quelques heures seulement avant l'ouverture matinale des bureaux de vote dimanche. Ce maire conservateur de 49 ans, a la tâche difficile de rassembler derrière lui six partis hétéroclites, qu'ils soient de droite, sociaux-démocrates ou écologistes.

►À écouter aussi : Accents d'Europe - Un dimanche électoral en Hongrie et Serbie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne