Climat: au Parlement européen, les pays caribéens et du Pacifique appellent à l'aide

Au total, 156 parlementaires de 105 pays se réunissent à Strasbourg ce week-end au Parlement européen pour la 41e réunion de l’Assemblée parlementaire entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).

Avec notre correspondante à Strasbourg, Angélique Ferat

C’est la première réunion physique depuis deux ans à cause de l’épidémie de Covid-19. L’Union européenne et les pays de l’ACP vont discuter partenariat. Et si la guerre en Ukraine a été ajoutée à l’agenda tout récemment, les pays des Caraïbes et du Pacifique entendent bien remettre la lutte contre le changement climatique au cœur des discussions.

Le co-président de cette Assemblée qui vient des îles Salomon, en plein océan Pacifique, souligne qu’il ne faut pas oublier d’autres urgences. « Nous sommes 38 pays insulaires représentés dans cette assemblée et nous sommes en première ligne face au réchauffement climatique », déclare Peter Kenilorea.

« La solidarité, c’est tout ce que nous demandons »

« Beaucoup dans le Pacifique considèrent que c’est une menace existentielle. Il y a un effritement des côtes et beaucoup de nos habitants vivent simplement de ce qu’ils cultivent. Il n’y a pas de supermarchés. Ils doivent faire pousser leur nourriture. Et ce style de vie est menacé », alerte-t-il. « La solidarité, c’est tout ce que nous demandons. Mais nous aimerions que cette solidarité et cette bonne volonté se transforment en action concrète », ajoute-t-il.

Les pays de l’ACP attendent que l’Europe signe enfin l’accord de partenariat de Cotonou dont les négociations ont été bouclées il y a un an. Si les partenariats entre l’Europe et l’ACP étaient jusqu’ici économiques, le nouvel accord inclut une dimension politique en liant l’aide au développement au respect des droits de l’homme et des principes démocratiques

