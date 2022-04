En Estonie, des femmes fabriquent des filets de camouflage pour l'armée ukrainienne

En Estonie, des femmes confectionnent des filets de camouflage pour l'armée ukrainienne. © RFI / Marielle Vitureau

Texte par : RFI

Plus d’un mois après le début de la guerre en Ukraine, la solidarité ne faiblit pas dans les pays baltes pour soutenir l’Ukraine de toutes les manières possibles. Des tonnes d’aide humanitaire et d’armes prennent la route, direction l’Ukraine. Dans ces cartons, on trouve notamment des filets de camouflage tissés par des femmes.