Espagne: Alberto Nuñez Feijoo, le nouveau visage du Parti populaire

À 60 ans, Alberto Nuñez Feijoo, président de la région de Galice depuis 2009, va être élu, ce samedi 2 avril, à la tête du Parti populaire. Une élection sans surprise puisqu’il est le seul à se présenter à la tête du principal parti de l’opposition de droite.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Alberto Nuñez Feijoo, mince, élégant et discret est ce qu’on appelle ici un cacique, un baron régional. Autrement dit, une personnalité qui fait la pluie et le beau temps dans sa région, en l’occurrence la Galice, au nord-ouest du Pays.

Une sorte de force tranquille

C’est une sorte de force tranquille. Apprécié de tous les cadres du Parti populaire, il ne s’énerve jamais en public, se décrit comme un homme modéré et un réformateur de centre droit. Et, selon ses propres termes, c’est un libéral qui paie ses dettes, une façon de souligner que Nuñez Feijoo est un bon gestionnaire. Il a d’ailleurs été socialiste dans sa jeunesse, n’a pas de profil idéologique marqué aujourd’hui et sa principale conviction est la baisse des impôts.

Cet homme consensuel a toutefois devant lui une tâche difficile car il doit restaurer la bonne réputation du Parti populaire, miné par ses luttes intestines et ses scandales. Sa formation connait la pire crise de son histoire, alors que le président sortant, Pablo Casado, a été évincé d’un commun accord par les dirigeants.

Affaiblir Vox

Sa mission est d’autant plus importante que Vox, l’extrême droite espagnole, ne cesse de gagner du terrain. Nuñez Feijoo a pris le parti d’établir un cordon sanitaire avec l’extrême droite. Une extrême droite de plus en plus populaire qu’il a à cœur de stopper et même d’affaiblir. Un véritable défi pour un homme à qui, jusqu’ici, tout a réussi.

