Législatives en Hongrie: l'opposition veut croire en sa victoire

Unie pour la première fois en douze ans, l'opposition hongroise aborde les élections législatives de ce dimanche 3 avril avec un seul objectif : en finir avec le Premier ministre Viktor Orban. Son chef de file, Peter Marki-Zay, donnait ce samedi soir son tout dernier meeting à Budapest.

Il y a six mois, il créait la surprise en remportant contre toute attente la primaire organisée par l’opposition hongroise. Peter Marki-Zai est depuis lors le chef de file d’une coalition hétéroclite, allant de la gauche à la droite, en passant par les écologistes. Une coalition unie par un seul objectif : en finir avec Viktor Orban et le Fidesz, au pouvoir depuis douze ans.

« Il dit que nous voulons supprimer les aides familiales, que nous voulons envoyer nos enfants mourir en Ukraine. Il ne cesse de mentir ! Mais Orban devrait avoir honte d’utiliser des tactiques aussi pathétiques », a-t-il lancé ce samedi soir devant ses partisans rassemblés à Budapest.

La main-mise du Fidesz sur les institutions et sur les médias, voilà ce qui inquiète les partisans de l’opposition. Un nouveau mandat de quatre ans pour Viktor Orban serait une véritable catastrophe aux yeux de cette habitante de Budapest. « Ils contrôlent la télé, la radio, ils déforment la vérité et ils désinforment le public. Si Orban reste au pouvoir, ça ne va qu’empirer et ce sera comme en Russie », redoute-t-elle au micro de notre envoyé spécial à Budapest, Daniel Vallot.

Crainte de fraudes

Le déséquilibre de l’information est en effet flagrant. Péter Marki Zay a eu droit à 5 minutes de parole à la télévision publique. Alors que les journaux télévisés ne parlent que du gouvernement. La loi favorise aussi le tourisme électoral. Il y a quatre ans, des membres du parti de Viktor Orban ont fait venir de mystérieux électeurs de Roumanie et d’Ukraine pour voter en Hongrie.

Certes, des observateurs internationaux (200, au titre de l’OSCE) seront sur place pour suivre le scrutin, ainsi que 20 000 bénévoles hongrois. Mais certaines fraudes sont difficiles à voir, prévient notre correspondante à Budapest, Florence La Bruyère. Dans les petits villages de province, vivent des centaines de milliers de Hongrois peu qualifiés. Ce sont souvent des roms, qui font des travaux d’intérêt public pour la municipalité. Le Fidesz est majoritaire dans cette Hongrie rurale. Il suffit parfois de peu de choses pour faire comprendre aux roms que s’ils ne votent pas pour le bon parti, ils risquent de perdre leur emploi.

Viktor Orban reste le politicien le plus populaire du pays. Mais s’il est réélu, ce ne sera donc pas seulement parce qu’il a baissé les impôts. Malgré des sondages guère encourageants, l'opposition espère l'emporter ce dimanche. Peter Marki Zay qui a vécu aux États-Unis, mais aussi en France, l’a répété au micro de RFI, à l’issue de cet ultime meeting de campagne. Pour ce catholique, un miracle n'est pas impossible.

