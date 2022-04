Élections en Serbie: une triple scrutin et un plébiscite pour Aleksandar Vucic?

Les Serbes sont convoqués ce dimanche 3 avril à un triple scrutin : une élection présidentielle, des législatives anticipées et des municipales dans certaines villes dont Belgrade. Maître absolu de la Serbie depuis dix ans, le président Aleksandar Vucic espère bien obtenir un nouveau plébiscite.

De notre correspondant à Belgrade,

La campagne s’est déroulée dans un climat lourd. La quasi-totalité des médias, notamment les télévisions et la presse tabloïd, sont contrôlés par le pouvoir, et le Parti progressiste serbe. La formation du président Aleksandar Vucic, multiplie les pressions directes sur les électeurs, aussi bien en menaçant certains de perdre leur emploi s’ils ne votent pas pour lui, qu’en offrant à d’autres du bois de chauffage, voire des frigidaires, comme cela a été attesté dans plusieurs villes. Les retraités, très nombreux dans un pays qui se vide de sa population, représentent une cible particulièrement convoitée.

Malgré cela, l’opposition, qui avait boycotté les dernières législatives, en 2020, est assurée de faire son retour au Parlement et espère même empêcher la réélection d’Aleksandar Vucic dès le premier tour de la présidentielle. Plus de 3 000 personnes se sont engagées auprès du CRTA, un organisme indépendant, pour surveiller le déroulement du scrutin : un chiffre plus élevé que d’habitude qui traduit l’espoir d’un changement et la volonté de nombreux électeurs de ne pas se laisser voler leurs voix. Le niveau de participation sera de toute façon l’une des clés du scrutin.

Des mobilisations écologistes inédites

Ces dernières années, la Serbie a connu des mobilisations écologistes d’ampleur inédite.Il y a eu de très fortes mobilisations contre les projets de micro-centrales hydro-électriques qui pullulent dans le pays, au risque de priver d’eau des villages et des vallées entières, et surtout contre les projets d’extraction du lithium, ce nouvel or blanc, indispensable aux batteries électriques. La Serbie détiendrait 10% des réserves mondiales, principalement dans les régions agricoles du centre-ouest, où le régime craignait de voir sa base conservatrice et rurale lui échapper.

Aleksandar Vucic a donc annoncé le gel des projets portés par le géant minier Rio Tinto, mais tout le monde s’attend à les voir reprendre après les élections, tant les enjeux financiers sont énormes. Nouvelle venue sur la scène politique, la coalition de gauche écologiste Moramo espère bien, en tout cas, capitaliser cette colère dans les urnes et rêve même de créer la surprise aux élections municipales de Belgrade, où la population s’est beaucoup mobilisée contre les projets immobiliers qui ont défiguré la ville.

La guerre en Ukraine frappe la campagne

Toutefois, la guerre en Ukraine est venue frapper de plein fouet la campagne. Cette guerre pourrait bien profiter au régime en place. La Serbie est officiellement neutre, elle a voté les résolutions des Nations unies condamnant la Russie, mais elle refuse d’appliquer les sanctions européennes contre Moscou, alors même qu’elle est officiellement candidate à l’intégration. Alors que l’opinion publique est très divisée, avec une extrême droite ouvertement russophile, le régime a immédiatement compris le parti qu’il pouvait tirer de la situation internationale, et fait campagne en se contentant de marteler trois : paix, stabilité, Vucic.

La guerre en Ukraine a en tout cas permis de faire passer au second plan toutes les autres questions, qu’il s’agisse de la situation économique et sociale du pays, de l’exode de la population, de la corruption ou de la dérive autoritaire du régime.

