Des incidents et des fraudes émaillent les élections en Serbie

Dans un bureau de vote à Belgrade, ce dimanche 3 avril. REUTERS - ZORANA JEVTIC

Texte par : RFI

Les élections de ce dimanche 3 avril en Serbie se sont déroulées dans un climat de plus en plus tendu au fur et à mesure de la journée. Plusieurs incidents ont été relevés et de nombreux achats de voix sont attestés.