[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: Kiev affirme que Moscou a accepté «oralement» ses conditions

Au 39e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce dimanche 3 avril, l'un des négociateurs ukrainiens, a affirmé que Moscou avait accepté « oralement » les principales propositions ukrainiennes.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► David Arakhamia, l’un des négociateurs ukrainiens, a affirmé que Moscou avait accepté « oralement » les principales propositions ukrainiennes, ajoutant que Kiev attendait désormais une confirmation écrite. S'exprimant dans une émission télévisée, il a laissé entendre que les discussions visant à mettre fin aux hostilités avaient considérablement avancé.

► Les autorités ukrainiennes ont annoncé que la région de Kiev est entièrement sous leur contrôle, ce samedi. Plus tôt dans la journée, un conseiller présidentiel ukrainien a estimé que les forces russes opèrent un « retrait rapide » des régions de Kiev et Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine, et ont pour objectif de « prendre pied dans l'est et le sud ».

► Après le départ des troupes russes près de Kiev, les Ukrainiens trouvent des villes en partie détruites avec de nombreux cadavres de civils jonchant les rues, comme à Boutcha. Certains d'entre eux avaient les mains, lorsqu'ils ont été tués.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

00h05 : Kiev a affirme samedi que toute la région de Kiev a été «libérée»

Les autorités ukrainiennes ont annoncé ce samedi 2 avril que toute la région de Kiev était repassée sous contrôle ukrainien, après le retrait des forces russes de villes-clés situées près de la capitale. L'annonce a été faite sur Facebook par la vice-ministre ukrainienne de la Défense Ganna Maliar. Les localités d'« Irpin, Boutcha, Gostomel et toute la région de Kiev ont été libérées de l'envahisseur », a-t-elle affirmé. C'est à lire ici.

