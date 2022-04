Hongrie: des législatives aux allures de référendum sur le gouvernement Orban

La Hongrie vote ce dimanche 3 avril pour des élections législatives cruciales. Le Premier ministre conservateur Viktor Orban, au pouvoir depuis 12 ans, affronte une large coalition de gauche et de droite.

Avec notre envoyé spécial à Budapest, Daniel Vallot

Au sein de l’opposition, l’espoir est né il y a six mois lorsque s'est constituée une alliance sans précédent. Six partis allant de la gauche à la droite, avec un seul objectif : en finir avec Viktor Orban. Mais à la veille du scrutin, les sondages donnent plusieurs points d’avance au Fidesz, le parti au pouvoir. De quoi faire douter cet électeur de l’opposition.

« Malheureusement, l’opposition n’a que très peu de chances de gagner, car la plupart des médias sont contrôlés par le gouvernement et mentent sans aucune retenue. Et pourtant, Viktor Orban n’a rien fait de bon pour notre pays. Au contraire ! Il a détourné l’argent de l’Europe et il a volé la Hongrie. Comme Poutine en Russie, mais à plus petite échelle ! »

« L'opposition veut nous ramener au communisme ! »

Accusé de corruption, et d’avoir isolé son pays au sein de l’Europe, Viktor Orban conserve cependant un soutien indéfectible au sein de son électorat. « La Hongrie n’a jamais eu un aussi bon dirigeant !, estime cette habitante de Budapest. C’est un bon catholique qui travaille pour le bien du pays, et pour l’avenir de mes enfants et de mes petits-enfants ! Je veux que ce soit lui qui nous dirige ! Je suis née dans les années 50, j’ai connu le communisme, et l’opposition, croyez-moi, ce qu’elle veut vraiment, c’est nous ramener à cette époque-là ! »

Dans les rues de Budapest, le portrait du chef de l’opposition Peter Marki-Zay est omniprésent. Mais les affiches ont été collées par le parti au pouvoir pour le discréditer avec le message suivant : « Attention danger, il faut l’arrêter, votez Fidesz ». Et, à la télévision, la campagne est à sens unique : seules les actions du gouvernement et de Viktor Orban sont montrées sous un jour favorable.

Nous devrions couper toute relation avec la Russie mais Viktor Orban ne veut pas le faire, parce qu’il y a trop d’intérêts en jeu dans le gaz et le nucléaire. En Hongrie, l'impact de la guerre en Ukraine sur les législatives Daniel Vallot

