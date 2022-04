Propagande, violences internes à l’armée russe: comment expliquer les exactions à Boutcha?

Entretien

Située au nord-ouest de Kiev, la petite ville de Boutcha a été occupée par l'armée russe dès le 27 février, restant inaccessible pendant plus d'un mois. Des dizaines de cadavres de civils y ont été découverts après son départ. Entretien avec le général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Après le retrait de l’armée russe, les corps sans vie de 410 civils ont été retrouvés aux environs de la capitale Kiev. En visite dans la petite ville de Boutcha ce lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que des « crimes de guerre » qui seront « reconnus comme un génocide » y ont été commis. Manque d’encadrement des soldats, déshumanisation de l’adversaire par la propagande, ou encore conséquences des violences au sein même de l’armée russe... Le général Dominique Trinquand avance plusieurs hypothèses.

RFI : Comment interpréter les exactions dénoncées par les autorités ukrainiennes à Boutcha ? S’agit-il selon vous d’une stratégie de la terre brûlée de la part de l’armée russe ?

Général Dominique Trinquand : Si tel était le cas, il n’y aurait probablement pas de survivants. À mon sens, il s’agit de « dérapages » de l’armée russe. On peut observer sur les images [diffusées dans les médias] des gens abattus dans la rue, à plusieurs endroits de la ville. Cette région a été occupée pendant presque un mois et a été une ligne de confrontation entre l’armée russe et l’armée ukrainienne. Pendant l’occupation ou au moment du départ, des soldats russes se sont probablement laissés aller à leurs « penchants mauvais ». Cela prouve surtout qu’ils ne sont pas bien encadrés.

Il ne s’agirait donc pas selon vous d’une stratégie décidée en haut-lieu, mais d’un manque de contrôle des soldats russes par les hauts-gradés ?

Il y a peu de sous-officiers dans l’armée russe. En d'autres termes, il existe un chaînon manquant entre soldats et officiers, et donc une déficience dans l’encadrement de l'armée russe. À mon sens, même s’il faut toujours se méfier, il est peu probable qu’il s’agisse d’une politique généralisée de la part de l'armée russe, car elle connaît les dégâts que cela causerait sur l'opinion publique dans le monde et même dans la population russe.

Ces dérapages semblent plutôt dus à un mauvais encadrement des soldats russe. Cela se concrétise non seulement par les exactions qu'on voit aujourd’hui, mais également par les désertions et pillages déjà observés depuis le début de la guerre en Ukraine. Au moment où les soldats russes se retireront d’autres zones, on pourra constater s’il y a eu ou non le même type d’exactions de la part d’autres unités, et si l'encadrement maintient mieux la discipline dans certaines unités par rapport à d’autres.

La communication de la part du Kremlin, assurant que la guerre en Ukraine répondrait à une « dénazification » du pays, peut-elle aussi contribuer à expliquer ces exactions ?

Cela ne les justifie pas, mais cela peut effectivement les expliquer. La propagande a nécessairement un effet sur les soldats entrés en guerre. Si le président [russe Vladimir Poutine] dit que l’Ukraine « n’existe pas » et que le pays est « rempli de nazis », ces soldats peuvent considérer que les personnes qui feraient un pas de côté [dans les villes occupées en Ukraine] sont des nazis, et décider de les abattre.

Les violences qui existent de longue date au sein de l’armée russe contre les soldats peuvent-elles aussi être un élément d’explication ?

L’armée russe est restée extrêmement brutale, en particulier contre les jeunes conscrits. Ces soldats sont souvent traumatisés par leur entrée dans l’armée. Cette habitude de violences internes à l’armée russe, conjuguée à près d’un mois de guerre très intense, où l’armée russe a perdu près de 20% de son potentiel, a pu favoriser des violences liées à des cas de stress post-traumatique. Et la hiérarchie a visiblement laissé faire.

