Royaume-Uni: le prince Andrew mêlé à une affaire de fraude

Le Prince Andrew n’a pas fini de faire parler de lui. Le deuxième fils de la Reine d’Angleterre est mouillé dans une affaire de fraude. Il s’agit cette fois de ses liens avec Selman Turk, un homme d’affaires accusé de détournement de fonds par une femme turque.

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Il y a trois ans, Nehebat Isbilen, 77 ans, dont le mari est prisonnier politique en Turquie, demande conseil à Selman Turk pour transférer sa fortune hors de son pays. Depuis, elle accuse devant la Haute cour de Londres l’homme d’affaires d’avoir détourné une partie de son argent, une somme de plus de 45 millions d’euros. Ce que l’accusé conteste.

Dans les documents judiciaires figure le nom du Prince Andrew. La millionnaire affirme que Selman Turk lui a conseillé de faire un don au Duc d’York de presque 900 000 euros, dans le but de l’aider à obtenir un passeport. Elle apprend par la suite que cette somme est « un cadeau de mariage » pour la Princesse Béatrice, fille du Prince Andrew. Le fils de la Reine a remboursé l’intégralité du montant en début d’année, il ne fait aucun commentaire sur l’affaire.

Il y a quelques semaines, il a versé plus de 14 millions d’euros à Virginia Giuffre, l’une des victimes de Jeffrey Epstein, qui l’accuse de viol et d’agression sexuelle. Il est apparu publiquement mardi dernier aux côtés de la Reine lors de l’hommage au Prince Philip, mort il y a un an. Une sortie qui était considérée comme une tentative de réhabiliter son image.

