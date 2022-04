Ukraine: à Zaporijia, des psychologues en soutien pour les déplacés de Marioupol

Alors que l'Ukraine accuse la Russie de bloquer les évacuations de civils de Marioupol, ceux qui parviennent à s'enfuir trouvent refuge dans la ville de Zaporijia, à 250 kilomètres à l'ouest de la ville portuaire assiégée. Des soignants s'organisent pour accueillir les réfugiés et leur apporter un soutien psychologique.

Avec nos envoyés spéciaux à Zaporijia, Anastasia Becchio et Boris Vichith

Lundi 4 avril, les autocars n'ont pas pu atteindre Marioupol assiégée, selon la vice-Première ministre ukrainienne. Irina Verechtchouk accuse l’armée russe de bloquer les tentatives d'évacuations de civils par le Comité international de la Croix-Rouge. Chaque jour, des habitants de Marioupol parviennent quand même à s’enfuir de la ville. Mais la souffrance est loin d'être terminée.

Dans un centre commercial de Zaporijia, à 250 kilomètres à l’ouest de Marioupol, un coin transformé en infirmerie accueille les déplacés tout juste arrivés. Des soignants se relaient pour accueillir les rescapés de Marioupol. Plus d’une fois, la psychologue Elena Ipatova a dû aller jusqu’aux voitures garées sur le parking pour en faire sortir des gens complètement perdus.

« La première chose, explique-t-elle, c’est de les faire sortir de l’état de stupeur dans lequel ils sont, pour qu’ils comprennent qu’ils sont en sécurité, qu’ils doivent satisfaire leurs besoins élémentaires : aller aux toilettes, boire de l’eau, se laver. Parce que les gens sont dans un état d’inhibition, ils se cramponnent à leur siège de voiture et ils sont perdus. Il n’y a plus de tirs, ils sont en sécurité, mais ils ne savent pas du tout quoi faire. »

Dans leur grande majorité, les déplacés de Marioupol ne font que transiter par Zaporijia avant de gagner une autre région d’Ukraine, voire l’étranger. Le gros du travail psychologique sera fait là-bas, souligne Maria une autre psychologue. « Quand on affronte des situations difficiles, rapporte-t-elle, le psychisme se mobilise et on peut tenir. Mais quand le danger passe, on se détend, et c’est alors que tout ressort. Il va y avoir énormément de travail. »

Selon le maire de Marioupol, quelque 90 000 habitants ont pu quitter la ville ces dernières semaines.

