Victoire de Viktor Orban en Hongrie: la promesse de nouvelles disputes entre Bruxelles et Budapest

«Nous avons remporté une victoire si large qu'elle peut même être vue depuis la Lune», a dit le Premier ministre hongrois nationaliste Victor Orban. AFP - ATTILA KISBENEDEK

Texte par : RFI Suivre 2 mn

« Nous avons remporté une victoire si large qu'elle peut même être vue depuis la Lune ». Le Premier ministre hongrois nationaliste Viktor Orban se félicite ainsi de sa victoire et de celle de son parti Fidesz aux élections législatives en Hongrie. On sait que les relations entre la Hongrie et l'Union européenne sont très difficiles. Quel avenir pour la Hongrie au sein de l'UE ?