À Berlin, une trentaine de pays au chevet de la Moldavie voisine de l'Ukraine

Les ministres des Affaires étrangères européens Annalena Baerbock, Jean-Yves Le Drian, Bogdan Aurescu et Natalia Gavrilita, à Berlin ce 5 avril 2022. AP - HANNIBAL HANSCHKE

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Une conférence internationale de soutien à la Moldavie a réuni, mardi 5 avril 2022 à Berlin, une trentaine de pays et différentes organisations internationales. La Moldavie, limitrophe de l'Ukraine, est considérée comme le pays le plus pauvre de l'Europe. Il a accueilli de nombreux réfugiés et est confronté à une grave crise économique.