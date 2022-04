Guerre en Ukraine: les expulsions de diplomates russes se poursuivent

L'Italie, le Danemark, la Suède et l'Espagne ont à leur tour expulsé des dizaines de diplomates russes, marquant une nouvelle dégradation des relations avec Moscou. Des mesures qui font suite à la découverte de massacres imputés aux forces russes près de Kiev, le 3 avril 2022.

Publicité Lire la suite

Après le choc, l'indignation et les réactions suite à la découverte à Boutcha de nombreux cadavres de civils, les expulsions de diplomates russes en Europe se succèdent. Au total, en 48 h, ils sont environ 150 diplomates à être expulsés au Danemark, en Suède, en Italie, en Lituanie, en France, en Espagne.

Quinze diplomates russes ayant « mené des activités d'espionnage sur le sol danois », ne sont plus acceptés sur le territoire, a fait savoir le ministre danois des Affaires étrangères Jeppe Kofod. Même chose en Italie où la sécurité nationale est invoquée pour expliquer l'expulsion de 30 diplomates russes.

Ces employés constituent « une menace pour ceux et celles qui cherchent une protection chez nous » a expliqué la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock. L'Allemagne accueille en effet plus de 300 000 réfugiés ukrainiens. Des expulsions qui se sont imposées suite à la découverte macabre de corps de civils à Boutcha.

► À lire aussi : Guerre en Ukraine: les images de cadavres à Boutcha provoquent un tollé international

Les autorités russes dénoncent le « manque de clairvoyance » européenne et regrette « la réduction des possibilités de communiquer au niveau diplomatique » et déplorent la dégradation des relations entre la Russie et l'UE. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov évoque « des mesures de représailles ».

La semaine dernière déjà, plusieurs États européens avaient déjà pris des mesures similaires. La Belgique, les Pays-Bas, la Pologne avaient choisi de ne plus accepter sur leur sol la présence de certaines personnes travaillant pour l'ambassade ou le consulat de Russie.

► À lire aussi : Paris et Berlin annoncent l'expulsion de dizaines de diplomates russes

© RFI

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne