Royaume-Uni: le fish and chips victime de la guerre en Ukraine

La pandémie et le Brexit ont fait flamber les prix. Et maintenant, l'invasion russe en Ukraine frappe le plat traditionnel britannique : le poisson pané avec frites. Il est cuisiné avec des produits en partie importés des deux pays en guerre. À Londres, RFI a rencontré un vendeur de ce mets typique.

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Ozi tend un sac en plastique par-dessus le comptoir à une de ses fidèles clientes. Il tient une friterie dans le nord de la capitale, un carrelage bleu et blanc, avec un drapeau britannique et deux photos de la reine en guise de décoration.

Depuis quelques semaines, s'approvisionner devient difficile. Il pointe du doigt son menu accroché au mur.

« Si vous regardez les prix ici, dit-il, je n'arrête pas de les modifier, je n'ai pas le choix, je ne fais aucun profit, sinon. Mes clients se plaignent. C'est parce que nos fournisseurs augmentent les prix. lls ne nous donnent aucune chance. Soit j'achète à ce prix, soit je ferme. »

Les fish and chips sont passés de 9 à 11 euros en moins d'un mois. Car l'huile de tournesol, qui permet de frire le poisson et les frites, vient d'Ukraine. Le pays est le plus grand producteur au monde. Quant au poisson blanc utilisé pour le plat traditionnel britannique, 30% provient de Russie.

« Les prix grimpent tous les jours ! Pas une fois par semaine, tous les jours, insiste Ozi. Mon bidon d'huile était à 45 euros il y a deux semaines, il est à 52 euros aujourd'hui. C'est beaucoup d'argent, avant les prix augmentaient d'un euro par an ! Maintenant, ils augmentent de huit euros toutes les semaines. C'est pareil pour le poisson. »

Le président de la fédération des fish and chips alerte : d'ici à cinq ans, la moitié des friteries britanniques pourraient fermer.

