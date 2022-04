Sarajevo se souvient du début du siège dans une ambiance plombée

La Bosnie-Herzégovine commémore ce mercredi 6 avril le début du siège de Sarajevo, en 1992. Pour ce trentième anniversaire, aucune cérémonie commune n’est prévue, alors que le pays se déchire et que la guerre en Ukraine réveille tous ses traumatismes.

De nos correspondants régionaux,

Jeudi 31 mars au soir, la Fabrique de tabac de Sarajevo a définitivement fermé ses portes. Elle avait été fondée en 1880, au moment de l'occupation austro-hongroise de la Bosnie-Herzégovine, et produisait des cigarettes bon marché, les Drina, très populaires dans toute l'ancienne Yougoslavie.

Durant la dernière guerre, à Sarajevo comme dans les autres villes assiégées, à Zenica, Tuzla ou Srebrenica, les salaires des fonctionnaires étaient en partie payés en cartouches de Drina, des cigarettes qui servaient même de monnaie d'échange pour acheter du pain, un paquet de café ou de l'huile. C'est un symbole de plus qui disparaît dans la ville, alors que Sarajevo commémore dans une ambiance plombée les trente ans du début de la guerre, le 6 avril 1992.

Ce jour-là, des milliers de citoyens de toutes les communautés du pays – des Bosniaques musulmans, des Croates, des Serbes, mais aussi tous ceux qui ne s'identifiaient pas à ces catégories nationales, par exemple parce qu'ils étaient issus de mariages « mixtes » – s'étaient rassemblés devant le Parlement pour célébrer la reconnaissance internationale de la Bosnie-Herzégovine en tant qu'État indépendant. C'est alors que les premiers snipers ouvrirent le feu sur la foule, faisant basculer Sarajevo dans un interminable siège.

Officiellement, celui-ci ne fut levé qu'en février 1996, deux mois après la signature des accords de paix de Dayton, les 14-15 décembre 1995 à Paris. Les deux premières victimes s'appelaient Suad Delibegović et Olga Sučić, lui Bosniaque et elle Croate. On a donné leurs noms au pont qui traverse la Miljacka, la rivière de Sarajevo, près duquel le jeune couple fut abattu, non loin de « Sniper Alley », le grand boulevard qui relie la ville moderne socialiste au quartier historique ottoman.

En 2012, pour le vingtième anniversaire du siège, 11 541 chaises rouges avaient été alignées pour former une immense ligne traversant le centre de Sarajevo, à la mémoire de toutes les victimes officiellement recensées. Cette année, en revanche, les commémorations resteront discrètes, hormis la traditionnelle cérémonie à la flamme éternelle, qui rappelle aussi la libération de Sarajevo par les partisans antifascistes de Tito, le 6 avril 1945.

Les institutions « les plus compliquées au monde »

Les accords de paix de Dayton ont doté la Bosnie-Herzégovine des institutions « les plus compliquées au monde » : le pays est divisé en deux « entités », la Republika Srpska et la Fédération croato-bosniaque, elle-même subdivisée en dix cantons, à prédominance tantôt bosniaque et tantôt croate, sans oublier le District de Brčko, tout au Nord, au statut particulier.

« Ce mécano institutionnel aberrant sert surtout les intérêts des partis nationalistes des trois communautés – bosniaque, croate et serbe – qui monopolisent le pouvoir et n'ont aucun intérêt au changement », explique Tanja Topić, analyste pour la Fondation allemande Friedrich Ebert à Banja Luka, le chef-lieu de l'entité serbe.

« Ces partis nationalistes ont besoin de faire monter les tensions, surtout en période préélectorale », poursuit-elle, alors que des élections générales sont toujours programmées pour l'automne 2022. « Tout le monde sait très bien qu'ils sont corrompus et qu'ils ont pris notre pays en otage, et la seule chose qui amène encore les gens à voter pour eux, c'est la peur de l'autre. Théoriquement rivaux, ces nationalistes ont en réalité besoin les uns des autres pour rester au pouvoir. Mais cette fois-ci, ils ont peut-être poussé le bouchon un peu trop loin. »

Depuis la rentrée 2021, le dirigeant serbe Milorad Dodik a en effet engagé un véritable processus de « sécession rampante » de la Republika Srpska, qui entend se doter de sa justice, de son fisc, ainsi que d'une armée et de services de renseignement séparés. De leur côté, les nationalistes croates réclament une réforme électorale, qui renforcerait encore la structuration ethnique du corps électoral dans l'autre entité, qu'ils partagent avec les Bosniaques.

Le 20 mars, les négociations sur cette réforme, menées sous l'égide de l'Union européenne et des États-Unis, ont officiellement échoué. Dans ces conditions, les nationalistes croates et serbes menacent de boycotter les scrutins du 2 octobre. Ce jour-là, le pays doit renouveler les nombreux Parlements de toutes ses entités, mais aussi sa présidence collégiale comportant trois membres, un Bosniaque, un Serbe et un Croate. Si ces scrutins n'avaient pas lieu, la Bosnie-Herzégovine ne basculerait peut-être pas dans la guerre, mais au moins dans l'inconnu.

« L'esprit cosmopolite de Sarajevo a disparu »

Au moment de l'invasion de l'Ukraine, les rayons d'huile et de farine se sont brutalement vidés dans les supermarchés de Sarajevo. Et ces dernières semaines, les réseaux sociaux locaux bruissent d'ailleurs de comparaisons avec l'Ukraine : « Sarajevo 1992 – Kiev 2022, même scénario ».

« La situation politique de la Bosnie-Herzégovine est pire qu'au début du mois d'avril 1992. Nous n'avions pas d'armes et notre pays était agressé, mais au moins, ses frontières venaient d'être internationalement reconnues et nous avions un gouvernement légitime. Aujourd'hui, le pays est divisé en multiples entités, et au lieu d'un gouvernement, des chefferies ethniques se partagent le pouvoir et les prébendes de l'État », lance Strajo Krsmanović. Avant de se demander : « Si la guerre éclatait de nouveau, qui défendrait la Bosnie-Herzégovine ? »

Strajo Krsmanović dirige la Galerie nationale de Sarajevo, une des dernières institutions culturelles « nationales » du pays. Une gageure dans un pays qui n'a plus de ministère de la Culture. Il ne sait jamais comment il paiera les salaires de ses employés à la fin du mois : « Nous n'avons pas d'autorité de tutelle, le gouvernement de la Fédération et celui du canton de Sarajevo se renvoient la balle et personne ne se sent tenu d'assurer notre budget... »

Membre de la communauté serbe, le septuagénaire travaillait à la télévision de Bosnie-Herzégovine durant la guerre et n'a jamais voulu quitter Sarajevo, même aux heures les plus sombres du siège. Mais trente ans après, il constate avec amertume combien sa ville a changé : la plupart des Croates et les Serbes qui sont partis ne sont pas revenus et, se désole-t-il, « l'esprit cosmopolite de Sarajevo a disparu ».

