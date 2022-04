[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: les Occidentaux préparent de nouvelles sanctions contre la Russie

Au 42e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce 6 avril, suivez les dernières informations en direct.

Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Plusieurs bombardements ont touché dans la nuit de lundi à mardi Kramatorsk, grande ville contrôlée par Kiev dans l'est de l'Ukraine sous la menace d'une offensive des troupes russes.

► Après la découverte de nombreux corps de civils dans la ville de Boutcha, près de Kiev, à la suite du retrait des troupes de Moscou, l'onde de choc continue à se propager dans la communauté internationale, plusieurs pays évoquant « un génocide » et appelant à une enquête internationale. Près de 200 diplomates russes ont été expulsés d'Europe ces 48 dernières heures. Et les puissances occidentales s'apprêtent à imposer de nouvelles sanctions à la Russie.

► Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé ce mardi à 14h30 TU devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il a demandé devant l'ONU que la Russie soit « tenue responsable » pour « les pires crimes de guerre » depuis la Seconde Guerre mondiale, selon lui. La Russie nie « catégoriquement » toute implication dans ces exactions et a demandé un débat au Conseil de sécurité de l'ONU pour statuer sur les « provocations haineuses » commises, selon elle, par l'Ukraine à Boutcha.

► Les forces russes préparent une « attaque massive » contre les troupes ukrainiennes dans la région de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé lundi son gouverneur, Serguiï Gaïdaï.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

00h30 : l'UE réfléchit à sanctionner les importations de charbon russe

Les 27 travaillent à un nouveau train de sanctions contre la Russie. La Commission européenne propose entre autre d'interdire les importations de charbon russe, qui représentent 45% des importations de l'UE.

Quel impact cela aura-t-il en Europe et en Russie ? Pourquoi toucher au charbon alors que l'on parle du gaz russe depuis des semaines ? Simone Tagliapietra, chercheur sur les politiques énergétiques à l'institut Bruegel explique qu'il s'agit d'une sanction plus facile à mettre en œuvre pour l'Europe.

Le charbon joue un rôle minoritaire dans le mix énergétique européen, cela représente moins de 10%. Et d'une manière générale le charbon est un produit très facile à transporter. Donc si l'Europe ne l'importe pas de Russie, elle peut rapidement trouver d'autres producteurs : à l'Indonésie, l'Australie, la Colombie, ou les Etats-Unis. De la même manière, la Russie peut exporter son charbon vers d'autres régions du monde à commencer par l'Asie. Cela n'aura pas un gros impact sur la Russie Simone Tagliapietra, chercheur sur les politiques énergétiques à l'institut Bruegel Pauline Gleize

Ursula von der Leyen affirme que Bruxelles travaille aussi « sur des sanctions supplémentaires, notamment sur les importations de pétrole ».

00h : les Etats-Unis et l'Union européenne préparent une batterie de nouvelles sanctions

Les Etats-Unis vont adopter mercredi, en coordination avec l'Union européenne et le G7, de nouvelles sanctions visant notamment à interdire « tout nouvel investissement » en Russie, selon une source proche du dossier. La Grande-Bretagne a elle gelé 350 milliards de dollars de devises étrangères du régime russe, le « trésor de guerre » du président Vladimir Poutine, a déclaré mardi à Varsovie la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss.

L'Union européenne a de son côté promis de nouvelles sanctions « cette semaine » contre la Russie, visant principalement le secteur de l'énergie. L’approvisionnement des pays de l'UE en hydrocarbures russe représente une manne financière énorme pour la Russie et l'idée serait de l'en priver. Mais les Etats membres sont divisés sur la question. Si des pays comme la Pologne et les pays baltes poussent pour des mesures sévères d'autres sont beaucoup plus frileux. On évoque donc un embargo sur les importations de charbon russe et uniquement de charbon a priori dans un premier temps. Selon la Commission Européenne, cela représente 4 milliards d'euros par an.

Un accord sur un embargo sur le pétrole semble en revanche bien loin et il ne sera sans doute même pas question du gaz. Plusieurs pays y sont totalement opposés, comme l'Allemagne ou l'Autriche, très dépendants du gaz russe et qui estiment que le coût serait trop important à supporter pour leur économie, leur industrie et leur population.

Par ailleurs, le secteur bancaire devrait lui aussi être concerné par les sanctions avec à l'étude une interdiction totale de transactions contre quatre grandes banques russes. Enfin pour isoler un peu plus la Russie, la Commission propose de frapper le secteur des transports. Interdiction aux navires russes de rentrer dans les ports de l'Union européenne. Même bannissement pour les transporteurs routiers russes ou biélorusses qui pourraient ne plus avoir le droit de rouler en Europe.

Sur Twitter, le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, a appelé l'Union européenne à imposer à Moscou « la mère de toutes les sanctions » afin d' « empêcher de 'nouveaux Boutchas' ». « Cessez d'acheter du pétrole, du gaz et du charbon à la Russie. Cessez de financer la machine de guerre » de Vladimir Poutine, a-t-il ajouté.

To avert ‘new Buchas’, impose the mother of all sanctions: stop buying oil, gas, and coal from Russia. Stop financing Putin’s war machine. Russian economy — and its war — would stop in the matter of months. A few months of tightening your belts are worth thousands of saved lives. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 5, 2022

