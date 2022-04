[EN DIRECT] Zelensky exhorte l'Occident à trouver un accord pour un embargo sur le pétrole russe

Au 43e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce 7 avril, suivez les dernières informations en direct.

Publicité Lire la suite

Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Article mis à jour régulièrement, cliquez sur ce lien pour rafraîchir

Les points essentiels :

► Ce mercredi, Kiev appelle sa population civile à quitter l'est du pays face à l'imminence de l'offensive russe. Severodonetsk, la ville la plus à l'est tenue par l'armée ukrainienne, a été la cible de bombardements soutenus. La Russie se renforce pour « prendre le contrôle de l'ensemble du Donbass », dans l'est de l'Ukraine, et réaliser « un pont terrestre avec la Crimée », annexée par Moscou en 2014, a affirmé mardi le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.

► Les États-Unis annoncent sanctionner les grandes banques russes Sberbank et Alfa Bank et les deux filles de Vladimir Poutine à la suite de la découverte de nombreux corps de civils dans plusieurs villes proches de Kiev.

► Dans les alentours de Kiev dont l’armée russe s’est retirée, les craintes de nouvelles découvertes macabres se multiplient après le massacre de Boutcha. De nouveaux signalements ont émergé d'Ukraine selon lesquels plusieurs localités ont connu pire. « Boutcha n'est pas le pire », a confié Oleksiy Arestovitch, un conseiller de la présidence ukrainienne, sur YouTube. « Quiconque s'est rendu à Borodyanka dit que c'est encore pire ».

► Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé mardi devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il a demandé que la Russie soit « tenue responsable » pour « les pires crimes de guerre » depuis la Seconde Guerre mondiale, selon lui. La Russie nie « catégoriquement » toute implication dans ces exactions et a demandé un débat au Conseil de sécurité de l'ONU pour statuer sur les « provocations haineuses » commises, selon elle, par l'Ukraine à Boutcha.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

00h : Zelensky appelle l'Occident à trouver un accord concernant un embargo sur le pétrole russe

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé jeudi les hommes politiques occidentaux à trouver rapidement un accord concernant un embargo sur le pétrole russe, arguant que leur incapacité à se mettre d'accord mettait en péril la vie des Ukrainiens.

Dans une allocution vidéo, Volodymyr Zelensky, a également déclaré qu'il continuerait à insister pour que les banques russes soient complètement bloquées du système financier international. Le président ukrainien a déclaré que Moscou gagnait tellement d'argent grâce aux exportations de pétrole qu'elle n'avait pas besoin de prendre les pourparlers de paix au sérieux et a appelé le « monde démocratique » à ne pas recourir au brut russe.

« Certains hommes politiques sont toujours incapables de décider comment limiter le commerce pétrolier avec la Russie afin de ne pas mettre en danger leurs propres économies », a déclaré Volodymyr Zelensky, prédisant qu'un embargo pétrolier serait néanmoins imposé. « La seule question est de savoir combien d'Ukrainiens les militaires russes auront le temps de tuer pour que vous, certains politiciens - et nous savons qui vous êtes – trouviez une certaine détermination », a-t-il ajouté.

© RFI

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne